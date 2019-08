Nederlands team eventing voor EK Luhmühlen bekend

De Nederlandse eventingruiters hebben de wind nog niet helemaal in de zeilen dit jaar. Om verschillende redenen is de selectie van bondscoach Bettina Hoy niet heel groot, maar zij kan voor het EK in Luhmühlen (28 augustus tot en met 1 september) wel een beroep doen op een aantal routiniers. Tim Lips, Merel Blom en Raf Kooremans zijn de ervaren ruiters en samen met de nieuwkomers Laura Hoogeveen, Ilonka Kluytmans en Aliene Ruyter vormen zij het team.

Tim Lips, Merel Blom en Raf Kooremans zijn alle drie zeer ervaren en reden al meerdere kampioenschappen in het oranje en zij zijn ook nu van de partij. De selectie wordt aangevuld met nieuwkomers Laura Hoogeveen, Ilonka Kluytmans en Aliene Ruyter. Vier van deze ruiters zullen deel uit maken van het team en twee zullen individueel van start gaan, de definitieve samenstelling van het team zal na het trainingskamp worden vastgesteld.

Ticket Olympische Spelen

Het EK is voor de eventingruiters uiterst belangrijk omdat het de een na laatste mogelijkheid is om als team te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020. Om dat te bereiken moet het team op het EK bij de beste twee landen eindigen die nog niet gekwalificeerd zijn voor Tokio. Daarbij kunnen ze rekenen op geduchte concurrentie van onder meer België, Zweden, Italië, Zwitserland en Spanje, landen die stuk voor stuk een sterk team op de been lijken te brengen.

Via FEI Nations Cup

Mocht kwalificatie via het EK niet lukken, dan rest er nog een team startplaats. Deze gaat naar het beste nog niet geplaatste land in de eindstand van de FEI Nations Cup serie 2019. De laatste wedstrijd van de FEI Nations Cup 2019 wordt verreden tijdens de Military Boekelo van 10 tot en met 13 oktober. In deze FEI Nations Cup serie staat Nederland na vijf van de zeven wedstrijden op de vierde plaats.

Selectie TeamNL EK Eventing Luhmühlen 2019:

– Merel Blom – Chiccolino (v. Chico’s Boy) (reserve paarden Ceda en Rumour has It N.O.P.)

– Laura Hoogeveen met Wicro Quibus N.O.P. (v. Quasimodo Z)

– Raf Kooremans – Henri Z (v. Heraldik xx)

– Ilonka Kluytmans – Image of Roses (v. Sheyenne de Baugy)

– Tim Lips – Bayro (v. Casantos) (reserve paard Eclips)

– Aliene Ruyter – Bomba (v. Verdi TN)

Bron KNHS