Nederlandse dressuurpony’s winnen brons

Het Nederlandse dressuurteam greep vandaag brons tijdens het EK voor pony’s in het Poolse Strzegom. Het equipe bestond uit Ilse de Wilde, Jill Kempes, Veerle van Hof en Bridget Lock. Duitsland was oppermachtig en ging er met het goud vandoor, Denemarken won zilver.

Het Duitse team pakte gisteren tijdens de eerste dressuurdag al stevig de leiding. De oosterburen gaven die positie vandaag niet meer uit handen en wonnen voor de 35e keer in de geschiedenis een gouden teammedaille. Alle vier de Duitse teamleden scoorden boven de 75%. Zilver was er voor het Deense team. Het was tot het laatst toe nagelbijten voor Nederland. Met België en Italië streden ze om de bronzen medaille.

‘Super blij met brons’

Bondscoach Imke Schellekens reageert: “We zijn echt super blij met brons! Wat was het spannend! De Belgen reden sterk en toen gingen de Italianen er ook nog eens overheen.” Jill Kempes mocht vandaag als eerste voor Nederland van start. Ze is met Next Black Magic een ervaren combinatie. Ze waren er vorig jaar ook bij tijdens het EK in Hongarije. Jill reed een constante proef en scoorde 72,57%. ”Ik was blij met de proef van Jill. Die was heel safe. Ze kan voor de volgende dagen nog iets expressiever rijden. Maar je ziet als ze geen fouten maakt, dat Jill al heel mooie scores rijdt. Maar daarna moesten we natuurlijk nog een tandje bijzetten om te zorgen dat we een medaille haalden. Zeker de Italianen kwamen voor ons een beetje als een verrassing bovendrijven. Ik had wel heel veel vertrouwen in Ilse. Die is heel constant in haar rijden en in haar ‘koppie’. Ze had alleen nog nooit eerder onder zo’n druk hoeven te presteren.”

EK-debuut

Ilse de Wilde maakte op dit EK haar debuut en startte met Falco als allerlaatste combinatie van de dag. Zij bepaalde uiteindelijk of Nederland met brons naar huis ging en hield haar hoofd koel. ”Ze lieten zulke mooie dingen zien”, vertelt Imke enthousiast. ”Falco is gewoon super mooi in vorm. Het was nog even spannend toen Ilse de ring in moest. Toen kwam de Duitse pony Daddy Moon er net uit en die kreeg zo’n gigantisch applaus, dat Falco ervan schrok. Toen was hij eigenlijk een tandje te scherp, maar Ilse kreeg hem net op tijd weer onder controle. Falco was nog iets gespannen in het stapwerk en daardoor verloor ze iets qua punten, maar de proef was echt heel mooi!” De combinatie scoorde 73,94%, goed voor een voorlopige zevende plaats in het individuele klassement.

Individuele proeven

Veerle van Hof en Bridget Lock kwamen gisteren al voor Nederland van start. Morgen rijden Bridget en Jill hun individuele proef. Zaterdag komen Ilse en Veerle individueel in actie. De afsluitende Kür op Muziek wordt zondag verreden. Dan starten de beste 18 combinaties.

Individuele uitslag na tweede dag

1. Rose Oatley (DUI) – Daddy Moon, 82,63%

2. Antonia Roth (DUI) – Dailey Pleasure WE, 78,11%

3. Sophia Boje Obel Jorgensen (DEN), Adriano B, 77,91 %

7. Ilse de Wilde (Andel) – Falco, 73,94%

12. Jill Kempes (Erichem) – Next Black Magic, 72,57%

15. Veerle van Hof (Kerkrade) – Vinkenhove Xander, 71,91%

25. Bridget Lock (Appeltern) – Don Davino Horsepoint , 70,29%

Bron: Horses.nl/KNHS