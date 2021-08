Nederlandse jeugd succesvol bij EK Mennen in Selestat

Gisteren werd het onderdeel Marathon verreden bij het EK Mennen in het Franse Selestat. Meerdere Nederlanders waren succesvol, waaronder Renate Provoost, Jur Baijens, Sam Couwenberg, Joris Lauwers en Kim de Groot. Dirk Bastiaansen won het enkelspan pony's voor Young Riders. In het onderdeel Dressuur wist Anouk de Haas de overwinning te pakken bij de tweespan pony's voor Young Riders. Gisteren, in het onderdeel Marathon, greep de menster alweer de winst.

Renate Provoost greep de tweede plaats (70,44) bij het onderdeel Marathon enkelspan pony’s voor Junioren. Jur Baijens blijft achter Provoost op de derde plaats (73,00). Sam Couwenberg eindigde zevende (76,71). De Poolse Menner Jan Godek won de rubriek met 68,24 punten. In combinatie met de dressuur blijft Renate Provoost bovenaan staan met 118,44 punten. Baijens krijgt in totaal 123,24 punten, waarmee hij van vijfde naar de derde plaats gaat. Couwenberg zakt naar de zevende plaats overall (128,71). Larissa Jansma kreeg 78,74 punten in het onderdeel Marathon, waarmee de menster op de tiende plaats wordt gezet in combinatie met dressuur (133,86).

Joris Lauwers beste Nederlander bij Junioren enkelspan pony’s

Joris Lauwers was de beste Nederlander in het onderdeel Marathon bij de enkelspan pony’s voor Junioren. Met een score van 45,86 voor de Marathon en 68,56 punten voor de Dressuur staat Lauwers op nummer 21 overall (114,42). Jacco de Koning heeft in totaal 111,35 punten, waarmee hij wordt beloond met een zestiende plaats. In het onderdeel Dressuur was Jacco de Koning de beste Nederlander bij het enkelspan pony’s voor Junioren. De menner kreeg daarbij 59,76 punten en eindigde op de twaalfde plaats.

Dirk Bastiaansen wint YR enkelspan pony’s

Gisteren schreef Dirk Bastiaansen in het onderdeel Marathon het enkelspan pony’s voor Young Riders op zijn naam. De menner kreeg slechts 63,99 punten.Met deze prestatie ging Bastiaansen van de vijfde naar de derde plaats. Anouk van de Beek wist de vierde plaats te pakken in de Marathon met 70,28 punten. Hiermee blijft ze op de tweede plaats staan in totaal (119,64). Overall staat de Duitse menster Lisa Maria Tischer op nummer één met 119,09 punten.

Anouk de Haas alweer naar overwinning bij YR tweespan pony’s

Anouk de Haas behaalde bij het onderdeel Dressuur een goede score, waarmee zij de rubriek won. Gisteren wist de menster alweer de overwinning te pakken (70,32). Dit keer in het onderdeel Marathon. In totaal staat De Haas ruim bovenaan met 126,17 punten. De Duitse menster Lena Hensel staat voorlopig op de tweede plaats met 143,94 punten.

Kim de Groot zevende bij YR enkelspan paarden

Kim de Groot greep de zevende plaats in het onderdeel Marathon bij de enkelspan paarden voor Young Riders. De Groot kreeg 79,53 punten. In combinatie met de dressuur (53,31) eindigde de menster op de vijfde plaats met 132,84 punten.

Bron: Horses.nl/Hoefnet