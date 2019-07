Nicola Philippaerts moet EK voorbij laten gaan

Nicola Philippaerts en H&M Chilli Willi (Casall ASK x Lord) nemen niet deel aan het EK volgende maand in Rotterdam. Nog voor de Belgische selectie bekend werd gemaakt bracht Philippaerts de bondscoach op de hoogte dat H&M Chilli Willi een lichte blessure heeft opgelopen en dat hij moet passen voor het EK. Een tegenvaller voor de ruiter die zijn zinnen op dit kampioenschap had gezet.

“Na afloop van de Longines Global Tour manche in Chantilly bracht onderzoek een lichte blessure bij Chilli Willi aan het licht”, zegt Nicola Philippaerts. “Uiteraard is het een ontgoocheling om te moeten passen voor een kampioenschap maar het is niet anders. Chilli Willi en ik vormen een hecht team. Zijn welzijn primeert boven mijn ambities. Ik heb de federatie en de bondscoach meteen op de hoogte gebracht zodat zij ook nog konden anticiperen. Chilli Willi krijgt nu de tijd om te herstellen en zal opnieuw op wedstrijd gaan zodra hij er klaar voor is.”

EK-team

De Belgische ruitersportfederatie maakt donderdag haar selectie voor het EK bekend.

Bron: Persbericht