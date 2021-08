Oostenrijks team en Poolse afvaardiging EK Dressuur bekend

Oostenrijk heeft het team voor de Europese kampioenschappen in Hagen bekend gemaakt. Op de nominatielijst staat ook Victoria Max-Theurer met Abegglen FH NRW (Ampère x Carabas), die ze op de Olympische Spelen in Tokio vlak voor aanvang van de Grand Prix nog moest terugtrekken, omdat de ruin niet helemaal fit was. Polen stuurt dit jaar twee individuele ruiters naar het EK.

Omdat Max-Theurer uitviel, bleven er in Tokio twee combinaties over en kon Oostenrijk geen team aan de start brengen. De eerste reserve, Astrid Neumayer, weigerde namelijk om mee te reizen naar de Spelen. Daardoor kwam Oostenrijk automatisch niet meer in aanmerking voor de landenwedstrijd.

Het complete Oostenrijks EK-team bestaat uit:

Florian Bacher met Fidertraum (Fidertanz x Rubinstein I)

Victoria Max-Theurer met Abegglen FH NRW (Ampére x Carbas)

Astrid Neumayer met Zap Zap (Zack x Leonardo II)

Christian Schumach met Te Quiero SF (Totilas x Lautano)

Reserve: Belina Weinbauer met Fustanella OLD (Don Romantic x Rubinstein I)

Voor Polen komen aan de start:

Zeneta Skowronska Kozubik met Romantic P (Rosenstein x Fürst Heinrich)

Katarzyna Milczarek met Guapo (Almansor x Nordeste)

Bron: Horses.nl/Eurodressage/Dressprod