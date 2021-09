Oppermachtige Britse vrouwen winnen dubbel goud op EK Eventing

De Britten schreven zojuist geschiedenis op het EK Eventing in Avenches. Niet omdat ze dubbel goud wonnen en individueel ook nog het zilver en het brons mee naar huis nemen, maar omdat het gouden team uit enkel amazones bestaat. In het afsluitende spannende springparcours maakten Nicola Wilson met JL Dublin (v. Diarado) en Piggy March met Brookfield Inocent (v. Inocent) geen fouten en stelden het teamgoud en eigen goud en zilver veilig. Individuele startende Sarah Bullimore pakte het brons.

Na de cross leek het er al op dat de Britse amazones het goud al op zak hadden. Het verschil met de Duitsers was ruim twee balken. Maar in het springparcours kon er niet al te veel mis gaan. Kitty King kreeg direct in het begin al een fout met Vendredi Biats (v. Winningmood) maar hield verder de lei schoon. King zakte echter naar de uiteindelijke negende plaats. Eerder had wereldkampioene Rosalind Canter met Allstar B (v. Ephbe for Ever) na een teleurstellende cross, maar wel een foutloos springparcours voor het streepresultaat gezorgd.

Siemer en Klimke in de fout

Maar de Duitse teamamazones Anna Siemer met FRH Butts Avondale (v. Nobre xx) en de regerend Europees kampioene Ingrid Klimke met haar ervaren SAP Hale Bob OLD (v. Helikon xx) moesten beiden een balk incasseren. Klimke verspeelde haar medaille en werd vijfde. De goede foutloze ronde van Michael Jung op fischerWild Wave (v. Water Dance xx) bracht hem de vierde plaats en hij hield zijn team op de zilveren positie.

Piggy March profiteert

Piggy March zorgde voor een mooie foutloze ronde met Brookfield Innocent dat het goud binnen handbereik kwam en ze klom zelf naar de tweede plaats door de springfouten van Klimke en Maxime Livio. Als laatste kwam Nicola Wilson in de ring met haar tienjarige Holsteiner JL Dublin. Het paard liep al een fantastische cross en was in het springparcours nog zo fris als wat. De zoon van Diarado verloochende zijn afkomst niet en sprong simpel nul. Goud voor het team en goud voor Wilson. De Britten behaalden hun 23ste Europese titel en bezitten tevens de Olympische en wereldtitel.

Zweden winnen brons

In de landenwedstrijd wonnen de Zweden het brons. De Fransen die na de cross op de derde plaats stonden, verspeelden de medaille door de vier strafpunten van Maxime Livio en de twaalf van Jean Lou Bigot.

Zevende clean sweep voor Britten

Achter Nicola Wilson en Piggy March won Sarah Bullimore het brons met haar eigen gefokte Corouet (v. Balou du Rouet). De tienjarige 1,57m metende ruin komt uit haar 4*-paard Lilly Corinne. Het paar bleef in het afsluitende springparcours foutloos. Voor de zevende keer werd het een clean sweep voor de Britten op een EK.

Alleen Blom in afsluitende springen

Merel Blom was de enige Nederlandse die vandaag in het springen in actie kwam. Ze reed een foutloze ronde met The Quizmaster (v. Albaran xx) en werd 41ste. Jordy Wilken besloot zijn Burry Spirit (v. Casco) niet meer voor de keuring te brengen. ACSI Champ de Tailleur (v. Quidam de Revel) van Janneke Boonzaaijer, die na de cross op de 28ste plaats stond, kwam niet door de veterinaire keuring vanmorgen.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl