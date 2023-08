Overzichtspagina EK Springen Milaan 2023

Het sportieve hoogtepunt van het jaar staat op het punt van beginnen: van 30 augustus tot en met 3 september wordt er in Milaan gesprongen om de Europese titels. Op vrijdag 1 september worden de teammedailles verdeeld en op zondag 3 september is bekend wie zich de nieuwe Europees Kampioen mag noemen. Mis niets van het EK op Horses.nl!

Woensdag 30 augustus 13:15 uur eerste kwalificatiewedstrijd, Tabel C

Donderdag 31 augustus 13.15 uur tweede kwalificatie, ronde 1 landenwedstrijd

Vrijdag 1 september 13.30 uur tweede kwalificatie, ronde 2 landenwedstrijd

Zondag 3 september 12.00 uur Eerste finaleronde individueel

Zondag 3 september 14.40 uur Tweede finaleronde individueel

Format

Woensdagmiddag is een parcours op strafpunten en tijd het eerste onderdeel van het EK. De strafpunten worden omgezet in strafseconden. De winnaar is degene met de snelste tijd. Zijn tijd wordt op 0 strafpunten gezet. Voor de overige combinaties wordt het tijdverschil met de winnaar omgezet in strafpunten door het tijdverschil met factor 0,5 te vermenigvuldigen (1 seconde tijdverschil is dan 0,5 strafpunten). De tijden van de teamleden worden bij elkaar opgeteld en dat vormt het eerste resultaat voor de landenwedstrijd.

Op donderdag en vrijdag staan twee verschillende rondes van de landenwedstrijd op het programma. De eventuele strafpunten worden opgeteld bij het resultaat van woensdag. De beste 50 combinaties en de beste 10 teams rijden vrijdagmiddag de tweede ronde. Het land met het minst aantal strafpunten vrijdag na de drie onderdelen van de landenwedstrijd is Europees kampioen. Per ronde van de landenwedstrijd tellen de drie beste resultaten per team.

De beste 25 combinaties na de landenwedstrijd plaatsen zich voor de individuele finale over twee ronden op zondagmiddag. Degene met de minste aantal strafpunten mag zich de nieuwe Europees kampioen noemen.

