Peder Fredricson kiest H&M All In voor Rotterdam

Het Zweedse springteam voor het Europees kampioenschap werd even geleden al bekend gemaakt, maar het was nog niet duidelijk welk paard titelverdediger Peder Fredricson zou meebrengen. Inmiddels heeft de ruiter zijn keuze gemaakt. Deze is gevallen op H&M All In (Kashmir van 't Schuttershof x Andiamo).

Hoewel Fredricson met beide paarden erg succesvol is, heeft de dertienjarige H&M All In een streepje voor. De SBS-gefokte ruin hielp zijn ruiter twee jaar geleden aan individueel Europees goud in Gothenburg. Stalgenoot H&M Christian K (Namelus R x Calvados) deed vorig jaar in Tryon goede zaken en won toen individueel zilver.

Bron: Horses.nl/Grand Prix Replay