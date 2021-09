Poelman ook derde in U25-kür, goud voor Rothenberger

Jessica Poelman heeft een tweede individuele bronzen medaille gewonnen in de kür op muziek op het EK U25 Grand Prix in Hagen. Met Chocolate Cookie RDP (v. Johnson) scoorde ze 78,075% in de kür. Het goud in de kür ging niet naar Jessica von Bredow-Werndl's stalruiter Raphael Netz en Elastico (v. Johnson) die gisteren goud wonnen, maar naar Semmieke Rothenberger met Flanell (v. Apache). Zij stuurde de merrie naar 81,955%. Jasmien de Koeyer en Febe van Zwambagt deden het in de finale ook goed op de plaatsen 5 en 7.

“Dit is heel gaaf”, vertelt Jessica Poelman met haar twee bronzen individuele medaille. “We hebben weer alles gegeven en ik heb echt genoten. Nog meer dan de voorgaande dagen. Ik vorm gewoon een fijne combinatie met Cookie. We rijden hier zoals we altijd doen. Het komt allemaal mega-snel. Ik ben nog geen jaar bezig met Chocolate Cookie R.D.P.. Ik ben nu 20 en kan nog vijf jaar mee in deze categorie. Het eerste doel is om me volgend jaar weer in het team te rijden.”

Lotje Schoots

Poelman traint al 10 jaar bij Lotje Schoots. “We hebben een hele goede band. We kunnen alles met elkaar bespreken. We zijn in de training voorafgaand aan het EK gewoon doorgegaan waar we mee bezig waren. Ik kan goed de rust bewaren en we hebben de puntjes op de i gezet en niet te veel willen veranderen.” Dat heeft met drie medailles goed uitgepakt. “De medailles gaan een heel mooi plekje krijgen.”

Fantastisch zoals Jessica deze week gereden heeft. Daar neem ik mijn petje voor af”, aldus Monique Peutz. “Ze heeft echt de juiste spirit en heeft zich volledig op dit EK gericht. Knap zoals ze dat zelf in korte tijd samen met haar trainster Lotje Schoots super heeft gedaan.”

Emoties bij De Koeyer

Emoties waren er bij Jasmien de Koeyer, die haar derde en laatste EK bij de U25 afsloot met een vijfde plaats. De Koeyer reed een mooie Kür waarbij ze haar merrie Esperanza liet excelleren in de verruimingen. Terecht was er na afloop vreugde en tevredenheid over de prestaties, ook bij bondscoach Monique Peutz. “We trainen al een aantal jaren samen en Jasmien reed een fijne proef. Dan komt ook het besef dat dit haar laatste proef is bij de U25 en dan is er positieve emotie.”

Febe van Zwambagt zevende

KNHS Talententeamlid Febe van Zwambagt reed een goed EK met de twaalfjarige ruin Edson, die in bezit is van Alex en Jeanet van Silfhout. Edson had aan eind van het evenement nog veel energie over. Met hele mooie momenten en goed uitgevoerde oefeningen in de proef moesten de juryleden ook een paar keer wat kleine foutjes meenemen in de waardering. Febe en Edson sloten het EK af op een mooie zevende plaats.

Peutz: ‘fantastisch EK’

Peutz kijkt tevreden terug op het titelstrijd: “Het was een fantastisch EK. Sportief heel goed en de entourage samen met het senioren kampioenschap pakte heel goed uit. Dat was goed voor de sport. De jeugd kijkt naar de senioren hoe hun toekomst er uit kan zien. Onzen senioren waren ook heel betrokken bij mijn team. Er heerste een hele leuke sfeer. En het evenement was super georganiseerd door familie Kasselmann.” Over de prestaties van haar amazones is de bondscoach duidelijk: “Ik ben apetrots op mijn team. Grote, grote klasse zoals ze gepresteerd hebben. Dat had ik aan het begin van het seizoen echt niet verwacht.”

Vijf gouden en een zilveren medaille naar Aubenhausen

Jessica Poelman stond net als gisteren op de derde trede van het podium. Haar concurrenten Raphael Netz en zijn landgenote Semmieke Rothenberger draaiden in de Kür op Muziek de rollen om van Grand Prix. Rothenberger won goud, Netz nu zilver.

Daarmee gaan bijna alle gouden medailles op het EK naar Aubenhausen, Raphael Netz is namelijk stalruiter bij familie Von Bredow-Werndl. Netz’ werkgever en trainer Jessica von Bredow-Werndl won drie gouden medailles in Hagen, Netz twee gouden en een zilveren.

Uitslag

Bron: Horses.nl/KNHS