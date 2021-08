Ponydressuurteam na eerste dag EK op bronzen positie

Op het Europees kampioenschap in het Poolse Strzegom kwamen de Nederlandse ponydressuurruiters vandaag voor het eerst in actie. Het Nederlandse team staat op een voorlopig derde plaats na de eerste dag van de landenwedstrijd.

Bridget Lock beet het spits af voor het Nederlandse team met haar pony Don Davino Horsepoint. De combinatie scoorde 70,29%. Individueel staat ze hiermee op een voorlopig negende plaats. Veerle van Hof reed Vinkenhove Xander naar 71,91% en bezet hiermee een voorlopig derde plaats.

Puppy

“Ik was hartstikke trots op Bridget. Zij is echt een nieuweling. Ze vond het heel spannend, omdat dit haar eerste EK is. Ze is nog best een ‘puppy’ en vandaag veertien jaar geworden. Haar opdracht in de ring was: zorg dat je alles netjes afwerkt. De proef hoeft niet spectaculair, het moet gewoon netjes en solide zijn. Die opdracht voerde ze perfect uit! Ik was heel trots hoe ze door de proef reed met de opdracht die ze had. Ze had vooraf nog best wel wat spanning, maar zette echt een goede proef neer. Haar pony, Don Davino, is ook nog relatief jong en onervaren. Ze haalde de scores die ze in de observaties haalde en zelfs een beetje meer. Dus daar was ik hartstikke blij mee”, vertelt bondscoach Imke Schellekens-Bartels.

Dure fout

“Ook Veerle ging top. Zij stond eerst op 73% en ging zelfs richting 74%, maar ze kreeg een fout in de contragalop. Toen sprong haar pony om en kon ze hem ook niet meer corrigeren voor de eenvoudige wissels. Daardoor zakte de score ineens heel erg terug, maar Veerle loste het keurig netjes op. Ik vond het begin van haar proef echt zo mooi, met een heel mooie houding. Deze pony heeft uitgestrekte gangen voor een acht of negen. Veerle is met Xander in vorm, maar de fout die ze maakten, kostte echt veel punten.”

Bronzen positie

Duitsland staat na de eerste dag aan de leiding, gevolgd door Denemarken. Nederland staat op een voorlopig derde plaats. Morgen komen Ilse de Wilde met Falco en Jill Kempes met Next Black Magic voor het Nederlandse team in actie. “Als wij een medaille winnen met dit team, ben ik hartstikke trots. We hebben twee combinaties die voor het eerst meedoen. Bridget is echt een beetje de ‘puppy’. Dat is voor mij ook weer de toekomst, daar ben ik blij mee. De Duitsers zijn al uit het zicht verdwenen. Maar ik hoop we die medaille vasthouden en het zou mooi zijn als we morgen de Denen kunnen inhalen!”

Bijzonder EK

Gelijktijdig met dit EK dressuur voor de pony’s, wordt ook het EK voor de spring- en eventing ponycombinaties verreden. 162 ruiters en amazones vertegenwoordigen in Polen 21 landen. “Het is echt waanzinnig leuk. Het is hier ontzettend druk met eventing, dressuur en springen. Er is een hoop te zien en veel bedrijvigheid. Er kwamen vandaag ook een hoop landgenoten naar de dressuur kijken. Wij gaan ook het springen en de eventing volgen. Dat maakt het altijd wel heel bijzonder, die ponykampioenschappen”, besluit Schellekens-Bartels

Bron: KNHS