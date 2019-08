Rel in Oostenrijk: Prunthaller zegt geweerd te zijn uit EK-team

Hoewel Ulrike Prunthaller met Quebec (Quaterback x Paradiesvogel) dit seizoen structureel hoger scoorden dan twee andere ruiters die wel zijn genomineerd, is de amazone niet opgenomen in het Oostenrijkse dressuurteam dat is aangewezen voor de Europese kampioenschappen in Rotterdam. Inmiddels is er meer duidelijkheid omtrent de situatie en zegt Prunthaller geweerd te zijn uit het EK-team.