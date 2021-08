Rob Ehrens maakt EK-team bekend: ‘De komende weken in de flow komen’

Net terug van de Olympische Spelen in Tokio, waar de Nederlandse springruiters op de vierde plaats eindigden in de landenwedstrijd, staat over twee weken het Europees kampioenschap springen in Riesenbeck op de kalender. Bondscoach Rob Ehrens gaat met een frisse equipe voor TeamNL naar het EK dat van 1 tot en met 5 september plaatsvindt.

“Ik ga met een sterk team naar het EK. De komende weken zullen we zien nog in de flow te komen met het komend weekend bijvoorbeeld de wedstrijd in Valkenswaard en dan hoop ik dat we echt een vuist kunnen maken”, vertelt Rob Ehrens.

Teamruiters en reserve

De bondscoach selecteerde voor de komende titelstrijd Bart Bles met Kriskras DV (v. Cooper van de Heffinck), Marc Houtzager met Sterrehof’s Calimero (v. Quidam de Revel), Frank Schuttert met Lyonel D (v. Little Joe II), Harrie Smolders met Bingo du Parc (v. Mylord Carthago). Als reserve gaat mee Jur Vrieling met Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue).

Genoeg voor Beauville, Dante en Zypria

Van het EK-team kwam alleen Harrie Smolders met Bingo de Parc in Tokio in actie. “Bingo du Parc heeft in Tokio alleen de laatste ronde van de landenwedstrijd gelopen. We hadden in het voortraject naar Tokio ook afgesproken dat daarop het EK zou volgen. We denken dat dat goed kan. Voor de paarden Beauville Z, Sterrehof’s Dante N.O.P. en Zypria S N.O.P. geldt dat die in Tokio genoeg gedaan hebben. In het kader van het paardenwelzijn gaan we deze paarden geen EK laten lopen. Na het EK volgt Aken en daarna maken we de balans op welke paarden fit-to-compete zijn voor de FEI Nations Cup finale in Barcelona”, legt Ehrens uit.

‘Normaal’ format

Tijdens het EK over veertien dagen wordt weer volgens het ‘normale’ format gereden. Vanuit de eerste wedstrijd worden de seconden omgezet in strafpunten, die meegenomen worden naar de landenwedstrijd en die ook tellen voor het individuele klassement.

Programma

Woensdag 1 september

11.00 uur Snelheid- en wendbaarheidswedstrijd

Donderdag 2 september

13.00 uur Landenwedstrijd (deel 1)

Vrijdag 3 september

13.00 uur Landenwedstrijd (deel 2), finale

Zondag 5 september

14.00 uur Individuele finale, eerste ronde

16.00 uur Individuele finale, tweede ronde

