Rob Ehrens: ‘We sluiten de eerste dag best goed af’

“We sluiten de eerste dag best goed af”, concludeert bondscoach Rob Ehrens na het eerste onderdeel van het Europees Kampioenschap springen in Riesenbeck, dat meetelt voor de landenwedstrijd en voor het individuele klassement. Nederland staat voorlopig vierde achter Zweden, Duitsland en Zwitserland.

Frank Schuttert begon goed. Als zesde starter bleef Schuttert met zijn ruin Lyonel D lange tijd aan de leiding. Na 65 starters vindt hij zich op de zesde plaats van de uitslag. “Zo’n jachtparcours is best lastig aan het begin van het concours. Het liep echt zoals we van tevoren gehoopt hadden. Het is altijd goed om zo de toon te zetten”, lacht Schuttert.

“ Frank Schuttert reed een toprondje. Precies zoals we gepland hadden dus dat was heel mooi”, vult bondscoach Rob Ehrens aan .

Stroeve start voor Bles

Bart Bles had een wat stroeve start. Met Kriskras DV kreeg de debutant op het EK een springfout. “Ik had dat niet verwacht. Kriskras DV keek wat te veel naar de hindernis op het laatste moment. Ik had daarna wat ritmeproblemen, maar na hindernis drie was hij weer van mij en kon ik goed naar de finish rijden. Ik was echt wel verrast bij hindernis 1.”

Ehrens: “ Bart herstelde zich knap na de fout op de eerste hindernis. Dan ben je een beetje het ritme kwijt, maar toch goed gefinisht.”

Houtzager: ‘Zelfde plan als Frank’

“Een goed begin is het halve werk”, lacht Marc Houtzager na zijn foutloze ronde met Sterrehof’s Calimero. Met een tijd van 74.96 seconden staat Houtzager op de negende plaats. “Ik had hetzelfde plan als Frank. En dat lukte ook. Naar de laatste hindernis had ik misschien een galopsprong minder kunnen maken.”

Houtzager kijkt met vertrouwen naar de komende dagen. “We zijn met een goed team hier. Dit nog twee dagen volhouden. Het is een prachtige accommodatie hier. Dat kan niet beter. De bodem lijkt heel goed. We springen op het gras en dat doen onze paarden goed. Ik verwacht de komende dagen geen problemen.”

“ Marc deed wat we van hem verwachtten, ene strakke goede nulronde. Echt zuiver”, aldus Ehrens.

‘Wat rommelig’

Harrie Smolders, die bij de Olympische Spelen een fantastische ronde reed in de finale van de landenwedstijd met Bingo du Parc, lukte dat dit keer niet. “Het was wat rommelig. Dat was jammer”, aldus Ehrens. Met twee springfouten en een tijd van 83.68 sec staat Smolders na de eerste wedstrijd op plaats 39.

