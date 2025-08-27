Sanne de Jong: ‘EK van dit jaar heeft nooit op ons schema gestaan’

Bondscoach Andrew Heffernan maakte dinsdag de afvaardiging voor het Europees Kampioenschap Eventing bekend. Hij reist niet af met een landenteam maar neemt Janneke Boonzaaijer en Florinoor Hoogland als individuele ruiters mee. Volgens Heffernan hebben geen van de andere potentiële kandidaten de vereiste selectieroute gevolgd. Daar reageert Sanne de Jong, die er vorig jaar met Enjoy (v. Cartano) bij was op de Olympische Spelen in Parijs, op.

“Geen van de andere potentiële kandidaten heeft de vereiste selectieroute gevolgd en voldeed daarmee niet aan de voor mij belangrijke criteria om deel uit te maken van het team”, lichtte Andrew Heffernan zijn beslissing toe.

Horses for courses

“Voor iedereen die het zich afvraagt, ja ze is gekwalificeerd, maar het EK van dit jaar heeft nooit op ons schema gestaan. Enjoy is heel goed en blij en zal dit jaar nog meer wedstrijden lopen. Maar vanaf het moment dat ik hoorde dat de Europese kampioenschappen in Blenheim zouden plaatsvinden, heb ik gezegd dat het niets voor ons was. ‘Horses for courses’ werd eerder gezegd en ik denk echt dat dat ook voor ons het geval is”, aldus Sanne de Jong.

Basis en jonge paarden

“En nee ik stop ook niet met eventing maar het is gewoon een jaar om aan wat basis te werken en de jonge paarden op te leiden. Aken en Le Lion 2026 staan op de radar.”

Bron: Horses.nl / Instagram