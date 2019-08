Sanne Voets wint Europees goud in Rotterdam

Bij de individuele strijd om de medailles heeft Sanne Voets de gouden medaille behaald. Dit deed de Nederlandse amazone met de 11-jarige KWPN'er Demantur RS2 NOP (v. Vivaldi). Het zilver ging naar de Belg Manon Claeys, die de 11-jarige Oldenburger San Dior (v. Stedinger) gezadeld had. De bronzen medaille was voor de Zweedse Louise Etzner Jakobsson met de 16-jarige Zernard (v. New Balance).

Voets won overtuigend de rubriek met 76,659% en stond hiermee bijna drie procent los van de nummer 2. De amazone werd bij alle juryleden aan kop gezet en de scores varieerde van 74,878% tot 78,780%. De Nederlandse prolongeerde haar individuele Europese titel van 2017. In 2018 won de amazone ook een gouden medaille in Grade IV bij de Wereldruiterspelen in Tryon.

Claeys

Claeys reed vorig jaar ook mee op de Wereldruiterspelen in Tryon. Bij de individuele proef in Grade IV in Tryon viel de amazone net buiten het podium en werd vierde met 72,854%. In Rotterdam waardeerde de jury de proef van de Belg met 73,805%. De amazone werd door drie juryleden op de tweede plaats gezet en twee juryleden plaatste haar op de bronzen positie.

Jakobsson

De proef van de Zweedse amazone leverde 72.902% op. De scores van de amazone liepen uiteen van 71,463% tot 74,146%. De hoogste score kreeg de Zweedse van het Duitse jurylid bij E.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl