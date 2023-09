Slechts één kandidaat voor organisatie EK Dressuur 2025

Het Europees Kampioenschap in Riesenbeck zit er pas net op, maar ondertussen wordt er alweer gezocht naar een accommodatie voor het EK Dressuur in 2025. De FEI heeft tot dusver slechts één mogelijke kandidaat: Šamorín. De Technische Commissies van de FEI en de EEF (Europese Hippische Federatie) zullen het bod beoordelen en aanbevelingen doen aan het FEI-bestuur.

De toewijzing van de Europese Kampioenschappen 2025 zou oorspronkelijk plaatsvinden op de bestuurlijke teleconferentie op 11 oktober 2023, maar is uitgesteld naar de bestuursvergadering op 18 november 2023 op de FEI Hybrid General Assembly week in Mexico City.

Ultramoderne accommodatie

Šamorín is een bekende, ultramoderne en multidisciplinaire accommodatie in Slowakije, dichtbij Wenen. Šamorín was eerder kandidaat voor de organisatie van de Wereldruiterspelen in 2018 en 2022, maar trok zich tweemaal terug. In 2015 en 2016 en sinds 2021 zijn er meerdere internationale dressuurconcoursen georganiseerd.

Bron: Eurodressage