Starttijden Grand Prix EK Hagen bekend, Cornelissen en Van Baalen op dag 1

Het ene kampioenschap is nog nauwelijks voorbij (EK Springen in Riesenbeck) en de volgende twee staan al weer in de startblokken. Morgen beginnen in Hagen de Europese Kampioenschappen dressuur voor senioren en U25-ruiters. Om 8.30 uur komt de eerste ruiter al in de ring op de eerste dag Grand Prix (de landenwedstrijd). Voor Nederland starten Adelinde Cornelissen met Governor (v. Totilas) en Marlies van Baalen met Go Legend (v. Totilas) op dag 1.