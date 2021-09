Starttijden Grand Prix Spécial EK Hagen bekend

De eerste individuele medailles op het EK Dressuur in Hagen zijn vanavond te verdienen in de Grand Prix Spécial (vanaf 17.00 uur). De starttijden voor het tweede onderdeel zijn inmiddels bekend. Alle Nederlandse combinaties kwalificeerden zich voor de GPS. Adelinde Cornelissen komt als eerste (18.00 uur) in de baan, gevolgd door Marlies van Baalen (18.30 uur), Hans Peter Minderhoud (20.00 uur) en Dinja van Liere (20.30 uur).

De landenwedstrijd op het EK was al spannend, maar de individuele proeven (GPS en kür op zaterdag) beloven dat ook te worden. Niet zo zeer de strijd om het goud, maar des te meer het zilver en brons.

Voor die twee medailles lijken er drie kandidaten te zijn: Isabell Werth met Weihegold OLD, Charlotte Dujardin met Gio en Cathrine Dufour met Bohemian. Dat drietal (plus Jessica von Bredow-Werndl) komt vanaf 21.50 uur in de baan.

Starttijden Nederlandse combinaties

18.00 uur: Adelinde Cornelissen & Governor

18.30 uur: Marlies van Baalen & Go Legend

20.00 uur: Hans Peter Minderhoud & Glock’s Dream Boy

20.30 uur: Dinja van Liere & Haute Couture

Volledige startlijst

Bron: Horses.nl