Streep door EK Dressuur voor Duitse topcombinatie Sönke Rothenberger en Fendi

Sönke Rothenberger zal niet van start gaan op het Europees kampioenschap dressuur. De negenjarige Franklin-zoon Fendi heeft een lichte blessure opgelopen en zal daarom niet deelnemen aan het EK dressuur van 5 tot 10 september in het Duitse Riesenbeck. Matthias Rath zal met Thiago (v. Totilas) de plaats van Sönke Rothenberger innemen. Naast het bericht over de blessure van Fendi maakte Rothenberger ook bekend dat hij en zijn vrouw begin september hun eerste kindje verwachten.

Over een kleine maand begint het Europese kampioenschap dressuur in Riesenbeck waar Sönke Rothenberger deel uit zou maken van het Duitse team. Zover komt het niet want zijn toppaard, de negenjarige Fendi, heeft een lichte blessure opgelopen en dus gaat er een streep door het EK ”Fendi is pas negen jaar en staat nog aan het begin van zijn carrière. Het welzijn van mijn paarden staat altijd voorop en hoewel er nog veel tijd tot Riesenbeck is wil ik geen druk leggen op Fendi. Hij krijg alle tijd die hij nodig heeft.”

Bron: Horses.nl