Streep door EK voor Jérôme Guéry

Jérôme Guéry heeft zich teruggetrokken voor het Europees kampioenschap springen dat volgende maand in Riesenbeck wordt verreden. In overleg met de eigenaar van Grupo Prom Milton (v. Mylord Carthago) heeft de Belgische ruiter besloten dat het niet aangewezen is om de 10-jarige hengst, gezien zijn jonge leeftijd, in te zetten op een meerdaags kampioenschap. Dit mede door het beperkte aantal wedstrijden dat hij dit jaar onder Guéry heeft gesprongen.