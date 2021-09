TeamGB kán goud kapen van Duitsers, Nederland en Denemarken strijden om brons

Met één resultaat van vandaag dat voor de medaillekanshebbers in de landenwedstrijd (waarschijnlijk) gaat tellen, is het praten over de tussenstand van de landenwedstrijd op het EK Dressuur in Hagen eigenlijk vooral speculeren. Maar één ding tekent zich alvast af: TeamGB legt Duitsland het vuur aan de schenen en staat nu bijna 2,7% voor (77,671% voor Everdale en Fry en 74,985% voor Schneider en Faustus). Maar ook daaronder wordt het spannend: Nederland en Denemarken lijken te gaan strijden om brons, waarbij Denemarken nu een voorsprong van dik 2,5% heeft. Veel zal afhangen van de eerste combinaties morgen: voor Nederland Dinja van Liere met Haute Couture (PR: 72,674% van Hagen) en voor Denemarken Daniel Bachmann Andersen met Marshall Bell (PR: 73,043% van Herzlake). En natuurlijk of de Deense joker (Cathrine Dufour) de gemiste medailles in Tokio (vierde in landenwedstrijd én individueel) gaat omzetten in een vette (80+) score. Een ding is zeker: het wordt spannend morgen.