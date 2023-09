TeamNL 7e op EK Milaan: ‘Beetje teleurgesteld, maar niet ontevreden’

De equipe van TeamNL bondscoach Jos Lansink heeft in de strijd om de teammedailles op het EK springen in Milaan de zevende plaats behaald. “Er had zeker meer in gezeten als je nu terugkijkt op de afgelopen dagen, maar uiteindelijk kunnen we ook niet ontevreden zijn”, is de reactie van Lansink na afloop. Jur Vrieling en Willem Greve wisten zich te plaatsen voor de individuele finale op zondag.

“De wind hadden we dit kampioenschap niet in de rug en na de eerste super foutloze rit van Jur op woensdag, hebben we helaas achter de feiten aangelopen”, aldus bondscoach Jos Lansink. Willem Greve beet vandaag het spits af met zijn KWPN-hengst Highway TN. Een zeer sterk gereden rit, maar een fractie buiten de tijd leverde dit duo één strafpunt voor tijd op. Maikel van der Vleuten en de negenjarige O’Bailey vh Brouwershof zagen de bovenste plank van hindernis 8 naar beneden vallen en noteerden daarnaast nog twee tijdfouten.

Foutloze rit voor Harrie Smolders

De tot vandaag toe zeer sterk presterende Jur Vrieling en Long John Silver 3 N.O.P. liepen tegen twee springfouten aan. Harrie Smolders en zijn Uricas vd Kattevennen maakten het EK af met een superieur gereden rit en kwamen foutloos en binnen de tijd over de finish.

Het verschil met brons bleek achteraf minder dan vier strafpunten, zo dicht zaten de resultaten bij elkaar. Het goud ging naar Zweden, Ierland won zilver en Oostenrijk wist een historisch resultaat neer te zetten met het winnen van teambrons.

“Voor nu tevreden zijn”

“Er had zeker meer in gezeten als je nu terugkijkt op de afgelopen dagen, en ik ben dan ook wel een beetje teleurgesteld. Maar uiteindelijk kunnen we ook niet ontevreden zijn. We hebben er vier paarden bij met kampioenschapservaring”, vertelt Jos Lansink die daarmee doelt op Highway TN, O’Bailey vh Brouwershof N.O.P., Uricas vd Kattevennen en Inflame Go.

“De ruiters hebben goed gereden, de wind hadden we niet in de rug en voor nu moeten we tevreden zijn. Met het oog op Parijs, zegt dit resultaat helemaal niets”, besluit Lansink.

Uitslag EK Springen Milaan landenteams:

Goud: Zweden – 9.51 strafpunt

Zilver: Ierland – 18 strafpunten

Brons: Oostenrijk – 22.77 strafpunten

7. Nederland – 26.29 strafpunten

Individuele tussenklassement:

1.Jens Fredricson (Zwe) – Markan Cosmopolit, 0 strafpunten

2. Steve Guerdat (Zwi) – Dynamix de Belheme, 0.43 strafpunten

3. Michael Duffy (Ier) – Cinca 3, 2.18 strafpunten

19. Jur Vrieling (Holwierde) – Long John Silver 3 N.O.P., 9.62 strafpunten

22. Willem Greve (Markelo) – Highway TN, 10.57 strafpunten

29. Maikel van der Vleuten (Someren) – O’Bailey vh Brouwershof N.O.P., 14.10 strafpunten

56. Harry Smolders (Lage Mierde) – Uricas vd Kattevennen, 15.59 strafpunten

59. Kim Emmen (Dinteloord) – Inflame Go (kwam deze omloop niet meer in actie)

Bron: KNHS