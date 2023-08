TeamNL-ruiters Europees Kampioenschap para-dressuur bekend

De TeamNL afvaardiging naar het FEI Europees kampioenschap para-dressuur voor senioren is bekend. Dit EK vindt plaats van 6 tot en met 10 september in het Duitse Riesenbeck gelijktijdig met het EK Dressuur. Het NLO-WVM-TeamNL Para Dressuurteam van bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink bestaat uit: Frank Hosmar, Sanne Voets, Demi Haerkens en Lotte Krijnsen. De reservecombinaties zijn Britney de Jong en Loes Cevaal.

Deze keuze van de bondscoach betekent dat het volledige gouden WK-team van 2022 over een paar weken af reist naar het Duitse Riesenbeck. Met zoveel kwaliteit kan TeamNL tot de kanshebbers op eremetaal gerekend worden.

Bewezen combinaties

Joyce van Rooijen-Heuitink licht de motivatie voor de teamkeuze als volgt toe: “De Grade 4- en 5-ruiters zijn allemaal bewezen combinaties die zich iedere wedstrijd opnieuw laten zien met topproeven. Zij hebben allemaal al heel veel ervaring met het rijden van kampioenschappen en daarmee hebben zij ook al veel medailles gewonnen.”

Luxepositie

Wat betreft de vierde man en de reserve was de keuze een stuk lastiger, een luxepositie weliswaar. “Ze zaten dicht bij elkaar, dat maakte de beslissing echt lastig. Uiteindelijk is er gekozen voor Lotte Krijnsen en eerste reserve Loes Cevaal. De belangrijkste argumentatie hiervoor zijn de prestaties in de Grand Prix B, want dat is de proef die gereden wordt als Landenwedstrijd op het EK. Het teamresultaat is al jarenlang het belangrijkste, al zijn individuele medailles uiteraard ook mooi. Lotte heeft ook al drie kampioenschappen gereden en ieder kampioenschap medailles gewonnen. Individueel is ze ook een kanshebber en dat gun ik haar, net zoals bij het WK in Herning, opnieuw.”

TeamNL

Demi Haerkens Grade 4 – EHL Daula (v. Gribaldi)

Eigenaar: EHL Horses, P. Swinkels, R. Swinkels, B.Ugen

Groom: Joyce Specht

Frank Hosmar Grade 5 – Alphaville N.O.P. (v. Sandreo)

Eigenaar: F. Hosmar en A. Hosmar-Keekstra

Groom: Neel Schakel-Van Klei

Lotte Krijnsen Grade 3 – Rosenstolz (v. Rotspon)

Eigenaar: Fam. Krijnsen

Groom: Rolina Krijnsen / inrijder-trainer: Janneke Punte

Sanne Voets Grade 4 – Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi)

Eigenaar: RS2 Dressage Center de Horst

Groom: Kathleen van Winden

Reserves:

Loes Cevaal Grade 2 – Happy Hero II (v. Hohenstein)

Eigenaar: L. Cevaal en W. Raamsman

Groom: Wouter Raamsman

Britney de Jong Grade 5 – Caramba (v. Tuschinski)

Eigenaar: Y. Vreeburg

Groom: Chantal de Jong

Loes Cevaal is directe reserve voor Lotte Krijnsen en Britney de Jong voor de overige teamleden. Deze verdeling heeft alles te maken met de eisen die gesteld worden aan de invulling van de teams met ruiters uit verschillende Grades. Net als bij eerdere kampioenschappen moet in een team minimaal een ruiter uit de Grades I, II, of III zitten.

Het team wordt begeleid door:

Bondscoach – Joyce van Rooijen-Heuitink

Team veterinair – Wim van Dijck

