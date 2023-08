Tien Nederlandse combinaties op nominatieve lijst EK Milaan

De FEI heeft vandaag de nominatieve deelnemerslijsten van alle ruiters die in aanmerking komen voor deelname aan het Europese kampioenschap springen in Milaan gepubliceerd. Verschillende bronnen bevestigden eerder al aan Horses.nl dat het Nederlandse team waarschijnlijk zal bestaan uit Harrie Smolders, Willem Greve, Jur Vrieling, Maikel van der Vleuten en Kars Bonhof. Deze vijf ruiters staan, samen met Kim Emmen, Sanne Thijssen en Leopold van Asten, allemaal op de nominatieve lijst.

Harrie Smolders en Maikel van der Vleuten zitten in een luxepositie en beschikken over twee paarden die allebei in staat zijn om een kampioenschap te springen. Harrie Smolders reed vorig jaar het WK met zijn toppaard Monaco N.O.P (v. Cassini II) maar Uricas van de Kattevennen (v. Uriko) sprong zich dit seizoen geweldig in de kijker. Maikel van der Vleuten kent een fantastisch seizoen in de GCL-competitie en zal naar alle waarschijnlijkheid zijn WK-bronzen Beauville Z N.O.P. (v. Bustique) daar voor inzetten en O’Bailey van ’t Brouwershof (v. Darco) meenemen naar het EK. Toch staat de ruiter met beide paarden op de longlist.

Emmen, Thijssen en van Asten

Kim Emmen bewees dit seizoen de amazone te zijn waar je op kan rekenen. Je kan haar met Inflame Go (v. Namelus R) de grootste pistes binnensturen en Emmen weet wat haar te doen staat. Het is dan ook geen verassing dat ook zij op de longlist voor het EK staat. Sanne Thijssen en de 17-jarige Con Quidam RB (v. Quinar) lijken wel in de vorm van hun leven en springen de ene na de andere topklassering bijeen. Leopold van Asten en VDL Groep Iron Z (v. Charisma Z) droegen sterk bij aan de Nederlandse overwinning in Rotterdam en maken de tienkoppige longlist van Chef d’équipe Jos Lansink compleet.

EK op gras dus geen King Edward

Het Europees kampioenschap in Milaan wordt op gras gesprongen en dat is de reden waarom wereldkampioen Henrik von Eckermann niet met zijn gouden King Edward (v. Edward) van start zal gaan dit EK. Aan de prestaties zal het namelijk niet gelegen hebben want met fantastische rondjes bewees King Edward meer dan in vorm te zijn. Zoals wel bekend springt de Edward-zoon het beste op blote voeten en dus zal hij dit kampioenschap op gras overslaan. Henrik von Eckermann zou de nummer één van de wereld niet zijn als hij niet een meer dan waardige vervanger had en die heeft hij gevonden in de vorm van de Nederlands gefokte Iliana (v. Cardento). De Zweden wonnen opeenvolgend goud op de Olympische Spelen in Tokio en op het WK maar gaan nu met een relatief nieuw team naar het EK.

Max Kühner met vier paarden beste vertegenwoordigd

Een opvallende naam is die van de Oostenrijkse Max Kühner. Zijn naam an sich is natuurlijk geen verrassing want hij kent een ongelofelijke staat van dienst. Wat wel opvallend is is dat Kühner van alle namen op de nominatie lijst degene is met de meeste paarden achter zijn naam. De Oostenrijker heeft de luxe om uit maar liefst vier paarden te kiezen voor het EK waaronder de tienjarige hengst EIC Cooley Jump The Q, met wie hij begin dit jaar de Grand Prix van Basel won, en zijn absolute toppaard Elektric Blue P (v. Eldorado van de Zeshoek), met wie hij vorig weekend nog de Rolex Grand Prix van Dinard wist te winnen.

Maandag zeven augustus moeten alle definitieve inschrijvingen zijn gedaan en weten we welke ruiters hun land van gaan vertegenwoordigen.

Klik hier voor de complete lijst van alle deelnemende landen.

