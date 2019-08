Tom McEwen uit Brits eventingteam voor EK door blessure paard

Amper een week voor de Europese kampioenschapen eventing in het Duitse Luhmühlen moet het Britse team het doen zonder de goed presterende Tom McEwen. Zijn toppaard Toledo de Kerser (Diamant de Semilly x Papillon Rouge) raakte bij een training thuis licht geblesseerd en niet fit genoeg voor het EK. Pippa Funnell neemt de plaats van McEwen in.

Het niet starten van Tom McEwen en zijn twaalfjarige Toledo de Kerser is een aderlating voor het Britse team. De combinatie had in Tryon een groot aandeel in het behalen van de wereldtitel door de Britten. Individueel werd McEwen toen twaalfde. Dit voorjaar was het duo nog elfde plaats in de zware wedstrijd in Badminton, waar ze zonder hindernisfouten in de cross en het springen bleven.

Teleurgesteld

In een training thuis raakte Toledo de Kerser licht geblesseerd door een ongelukje. McEwen: “Uiteraard ben ik erg teleurgesteld dat ik niet in Luhmühlen kan deelnemen. Het was een klein ongelukje, maar omdat we zo dicht voor de kampioenschappen zijn, vond ik het toch het beste om ons terug te trekken.”

Britse team

Pippa Funnell is met de twaalfjarige Ier Majas Hope (Porter Rhodes xx x Flagmount King) de vervanger van Tom McEwen. Het Britse team bestaat verder uit Piggy French met Quarrycrest Echo (Clover Echo x Cavalier Royale), Tina Cook met Billy The Red (Balou de Rouet x Stan the Man xx), Oliver Townend met Cooley Master Class (Ramiro B x Master Imp xx), Laura Collett met London 52 (Landos x Quinar) en Kitty King met Vendredi Biats (Winningmood x Camelia de Ruelles).

Bron Horse&Hound