Troost-Wedstrijd: EK zilver voor Smolders en Don

Deze week werd bekend dat er volgend jaar geen Europese Kampioenschappen in de Olympische disciplines zullen plaatsvinden. Dat betekent dus ook geen EK springen in 2021. Daarom nemen we je in de troost-wedstrijd van vandaag terug naar Gothenburg 2017. Met een eindsprint voor zilver van Harrie Smolders en Don VHP Z (v. Diamant de Semilly), hele blije Ieren en een overgelukkige thuiswinnaar.

Peder Fredricson had op H&M All In (v. Kashmir van Schuttershof) met het Zweedse springteam die week al de zilveren medaille gewonnen. Hij was in alle rondes voor het individuele kampioenschap foutloos gebleven tot de laatste wedstrijddag aanbrak. Een stadion vol Zweedse fans legden een torenhoge druk op de schouders van hun ‘omgeschoolde’ eventingruiter.

Harrie komt eraan

Harrie Smolders stond ‘slechts’ 9e voordat de finale begon. De Nederlander had op de eerste springdag wat strafpunten verzameld en een tijdfout in de teamcompetitie opgelopen. Niet dramatisch, maar er stonden nog wat grote namen tussen hem en een podiumplaats. Daaronder bijvoorbeeld Marcus Ehning en Alberto Zorzi. In de eerste ronde van de finale gooiden die er echter allemaal een balk af. Smolders en Don bleven daarentegen foutloos, ook in ronde twee. En legden daarmee de druk bij Fredricson.

Harrie Smolders en Don VHP Z:



Fredricson had voorafgaand aan de laatste ronde een balk en een tijdfout in handen. Met een balk en twee tijdfouten zou de winst naar de Nederlander gaan, die op dat moment de nummer één van de wereld was. Het werd heel erg spannend, zoals dat hoort op een kampioenschap.

Het rondje van Peder Fredricson:

De Zweed verdiende niet alleen de Europese titel, maar werd later dat jaar ook tot Zweeds sportman van het jaar gekroond.

Ieren ook dolblij

Cian O’Connor werd derde in het individuele kampioenschap maar won in zijn groene jasje bovendien het teamgoud voor Ierland op Good Luck (v. Canturo). De ruiters in Oranje moesten in de landenwedstrijd genoegen nemen met de zesde plaats.

Kijk mee hoe O’Connor zijn land aan de overwinning helpt:

Alleen Heins en Dubbeldam Europees kampioen

In 1957 werd het allereerste EK springen georganiseerd, in Rotterdam. Aan de start kwamen toen 8 ruiters, uit 5 verschillende landen. Het laatste decennium zijn dat er meestal 75 – 90 uit ruim 20 landen. In de 35 edities tot Rotterdam 2019 (in het begin vond het EK soms elk jaar plaats) is het alleen Jeroen Dubbeldam en Johan Heins gelukt om de individuele titel voor Nederland binnen te slepen. Dubbeldam deed dat in Aken in 2015 met SFN Zenith N.O.P. en Johan Heins met Seven Valleys in 1977 in Wenen.

Uitslag individueel kampioenschap

Uitslag landenwedstrijd

