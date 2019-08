Twee paarden Duitse vierspanteam niet door de keuring op EK Donaueschingen

Nog voordat het Europees kampioenschap van de vierspanrijders in Donaueschingen van start gaat, zijn er al de eerste tegenslagen voor het Duitse team. Twee paarden kwamen niet door de veterinaire keuring. Anna Sandmann komt nu voor het Duitse team aan de start en daarmee is het haar debuut.

Bondscoach Karl-Heinz Geiger kondigde onlangs aan dat Georg von Stein, Michael Brauchle en Anna Sandmann opgenomen waren in het Duitse team. In totaal zullen negen Duitse rijders deelnemen aan de Europese Kampioenschappen vierspannen in Donaueschingen. Naast de teamrijders: Markus Stottmeister, Mareike Harm, Sebastian Heß, Rene Poensgen, Dirk Gerkens en Christoph Sandmann.

Na de inleidende proef van gisteren was de schok groot toen twee Duitse paarden niet de nodige “fit to compete” kregen. Dat was Cassanova van Sebastian Heß en Amicello van Mareike Harm. “Dit kwam als een verrassing voor ons en is erg bitter,” legde Geiger uit. “Mareike’s vierspan is hierdoor duidelijk verzwakt, dus hebben we haar niet in het team opgenomen. Nu moeten we de paarden opnieuw onderzoeken en de oorzaak van de problemen achterhalen.”

Debuut Anna Sandmann

Mareike Harm, die als zesde eindigde op het CHIO Aken, neemt nu deel aan het individuele klassement. Anna Sandmann, dochter van wereldkampioen Christoph Sandmann, zal in ruil daarvoor haar debuut maken op het EK vierspannen als lid van het Duitse team. “Anna heeft niet alleen goede prestaties geleverd in Aken, maar heeft ook al in het tweespan wereldkampioenschap gereden en heeft genoeg ervaring opgedaan in het kampioenschap”, aldus Geiger.

Bron: St. Georg.de