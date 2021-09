Van Silfhout: ‘Helemaal blij voor dit moment’

Bondscoach Alex van Silfhout is tevreden over zijn eerste twee combinaties op het Europees Kampioenschap, Marlies van Baalen en Adelinde Cornelissen met hun Totilassen. “Je ziet Governor nog steeds sprongen vooruit maken. Hij gaat mooi zitten, de aanleuning is alweer zo’n stuk mooier geworden en je ziet dat Governor het gewoon simpel kan. Dat belooft veel voor de toekomst.” De bondscoach lacht wanneer Van Baalen haar proef heeft gereden. “Ik was er heel blij mee. Het was echt gereden, alles lukte in principe. De stap kostte wat punten. Go Legend gaf een fijn beeld in de ring. De piaffe en passage is al weer een stuk mooier geworden. Vergeleken met Tokio was Marlies echt lekker vrij aan het rijden. Ik ben helemaal blij voor dit moment.”

Marlies van Baalen (Brakel) reed als tweede voor TeamNL en behaalde een score van 72.531 procent met Go Legend. Daarmee staat ze op plaats 7, precies boven Adelinde Cornelissen. Van Baalen is tevreden na haar EK-optreden. “Hartstikke goed. Go Legend voelde heel fijn, oplettend en los”, klinkt het enthousiast. “Ik kon echt ieder onderdeel goed inzetten en afwerken. Ik was echt blij toen ik klaar was. Dat is een goed teken. Ik had hier een beter gevoel dan in Tokio. Er was meer focus en meer puntjes op de i.”

‘Kijkerig in stap’

Marlies begon de proef met hoge cijfers en stond op ruim 75 procent tot het stapgedeelte. Toen ging de score omlaag. “Dat was jammer. Go Legend was wat kijkerig. Ik had misschien wat meer moeten anticiperen. Hij hield zich daar net wat strak.”

‘Met lekker gevoel de ring uit’

“De verruimingen waren goed, de galopchangementen waren goed, de zigzag was goed”, legt Van Baalen uit. Het EK is het tweede internationale kampioenschap in ruim een maand voor Van Baalen en de pas tienjarige Go Legend. “Dit is waar we al die jaren voor gewerkt hebben en dan gelijk twee kampioenschappen in een jaar. Ik had al een goed gevoel tijdens de warming-up. En nu ook echt met een lekker gevoel de ring uit. Gaaf.”

Cornelissen: ‘Best blij mee’

Adelinde Cornelissen beet in de ochtend de spits af voor TeamNL. Met de nog betrekkelijk onervaren, zwarte KWPN-dekhengst Governor zette de routinier uit Nijkerk een goed resultaat neer. “Ik ben er best blij mee”, lacht Adelinde Cornelissen. “In de galopchangementen om de pas hadden we een wiebeltje. Dat had niet gehoeven. Ik was iets aan de voorzichtige kant met de piaffes, die hadden nog wat meer gezet kunnen zijn.”

‘Niet het randje opzoeken’

Voor Governor was het zijn eerste optreden in zo’n imponerende entourage van het dressuurstadion in Hagen. “Hij is toch iets onder de indruk en dan ga ik ook nog niet het randje opzoeken. Zoveel routine hebben we samen ook nog niet. Governor wordt steeds nog een beetje sterker. Het komt goed. Hij moet nog een paar jaar routine opdoen. Over drie jaar, dan is hij er wel.”

Bron: KNHS