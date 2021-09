VIDEO Steve Guerdat draagt EK-goud op aan overleden topmerrie Bianca

Een emotionele Steve Guerdat verscheen gisteren na het winnen van teamgoud voor Zwitserland voor de camera van ClipMyHorse.tv. In het interview vertelde hij over het lastige jaar voor de Zwitsers met onder andere Martin Fuchs' topper Clooney die bij een glijpartij in de wei zijn bovenarm brak en natuurlijk het overlijden van zijn eigen topmerrie Bianca in juni. Toch stonden de Zwitsers er weer in Riesenbeck: goud in de landenwedstrijd. En dat goud draagt Guerdat (met een brekende stem) op aan zijn Bianca.