Von Bredow-Werndl, Langehanenberg, Schneider en Werth in EK-team Hagen

De dressuurcommissie van de FN heeft het Duitse team bekend gemaakt dat deelneemt aan de Europese kampioenschappen in Hagen van 7 tot 12 september. De drie leden van het gouden team in Tokio gaan in Hagen weer een gooi doen naar een medaille. Jessica von Bredow-Werndl, Dorothee Schneider, Isabell Werth en Helen Langehanenberg vertegenwoordigen Duitsland op het EK.

Von Bredow-Werndl rekent op haar toppaard TSF Dalera BB (v. Easy Game). Voor Bella Rose (v. Belissimo M) was de Olympische Spelen haar laatste wedstrijd, waardoor Werth naar Hagen gaat met Weihegold OLD (v. Blue Hors Don Schufro). Met DSP Quantaz (v. Quaterback) zorgt ze voor haar eigen reservepaard. Schneider is van de partij met haar Olympische troef Showtime FRH (v. Sandro Hit) en ze heeft Faustus (v. Falsterbo) nog als reservepaard achter de hand. Langehanenberg rijdt in Hagen de ring binnen met Annabelle (v. Conteur), waarmee ze in Tokio reserve was.

Reservecombinaties

Er zijn twee reservecombinaties aangesteld mocht dat nodig zijn. Frederic Wandres met Duke of Britain FRH (v. Dimaggio) en Carina Scholz met Tarantino (v. Toronto) staan op de reservelijst. Benjamin Werndl en Daily Mirror (v. Damon Hill) zijn niet opgesteld als reservecombinatie. Klaus Roeser, voorzitter van de Duitse dressuurcommissie, legt uit hoe dat komt: ”Daily Mirror is momenteel in training. Hij heeft echter nog niet het opleidingsniveau bereikt dat nodig zou zijn om samen met Benjamin Werndl als reservekoppel voor het EK te worden opgesteld.”

Bron: Horses.nl/Dressursport-Deutschland