Wesley de Boer pakt podiumplaats in Farewell Competition

Wesley de Boer pakte in de Farewell Competition voor de Children nog mooi een podiumplaats mee. De jonge Nederlandse ruiter moest in de rubriek de twee Ieren Marta Hughes-Bravo en Matthew Conlon voorlaten in de prijsuitreiking.

Hughes-Bravo stuurde in het direct-op-tijd parcours haar HHS California (v.Heritage Fortunus) rond in 45,72 en was daarmee alle concurrentie te snel af. Haar landgenoot Matthew Conlon kwam het dichtst in de buurt. De Ier finishte met Bally Kingdom Clover (v.Star Kingdom) in een tijd van 46,74 en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Wesley de Boer deed met Esprit de Pomme (v.Berlin) ook een goede duit in het zakje. De Nederlander liet de klok stoppen op 48,78 en pakte daarmee een mooie derde plaats.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl