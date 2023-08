Willem Greve, Harrie Smolders, Jur Vrieling, Maikel van der Vleuten en Kars Bonhof voor TeamNL naar EK springen Milaan

De TeamNL-afvaardiging naar het FEI Europees Kampioenschap springen voor senioren is bekend. Het EK wordt van 30 augustus tot en met 3 september verreden in het Italiaanse Milaan. Het lag al in de lijn der verwachting want Maikel van der Vleuten, Harrie Smolders, Jur Vrieling, Willem Greve en Kars Bonhof reizen samen met bondscoach Jos Lansink definitief af naar Milaan. Bonhof gaat in principe van start als individuele deelnemer en is reserve voor het team. Voor het eerst kan ook de reserveruiter individueel aan het kampioenschap deelnemen en dus zal Kars Bonhof zeker van start gaan op het EK.

Van de vijf ruiters, maakten er drie vorig jaar deel uit van het zilveren WK-team. Ten opzichte van dit team zijn er enkele wisselingen in de paarden. Zo neemt regerend Nederlands kampioen Maikel van der Vleuten zijn troef van het NK mee: O’Bailey vh Brouwershof. Harrie Smolders komt met Uricas v/d Kattevennen aan de start, waarmee hij recent de Grote Prijs van Riesenbeck en St. Gallen won.

Constante factor

Aan de combinatie Jur Vrieling en Long John Silver 3 N.O.P. is niets veranderd ten opzichte van het WK in Herning. Willem Greve en Highway M TN zijn de laatste maanden doorgegroeid als een zeer constante factor met recent de overwinning in de Grote Prijs van Rotterdam en een tweede plaats in de Grote Prijs van Falsterbo en Valkenswaard. Ook Kars Bonhof heeft een zeer positieve indruk achter gelaten met Hernandez TN. Zo liep de hengst onder Bonhof tweemaal foutloos in de Landenwedstrijd van Falsterbo en waren zij geklasseerd in de Grote Prijs van Rotterdam en Falsterbo. Bonhof gaat in principe van start als individuele deelnemer en is reserve voor het team.

Kampioenschap leren lopen

“Ik kijk er naar uit om met deze ruiters naar het EK af te reizen, de ruiters zijn gemotiveerd en de paarden zijn in vorm”, aldus bondscoach Jos Lansink. “We zijn vorig jaar al geplaatst voor Parijs, met het oog daarop neemt Maikel O’Bailey vh Brouwershof en Harrie Uricas v/d Kattevennen mee. Het is belangrijk dat deze paarden ook een groot kampioenschap leren lopen. Van hun andere toppaarden weten we dat ze dat kunnen.”

Het TeamNL springteam bestaan uit:

Willem Greve met Highway M TN (v. Eldorado van de Zeshoek)

Eigenaar: Team Nijhof V.O.F.

Groom: Richard Skille

Harrie Smolders met Uricas v/d Kattevennen (v. Uriko)

Eigenaar: BVBA Leon Spronken

Groom: Paulina von Bonsdorff

Maikel van der Vleuten met O’Bailey vh Brouwershof (v. Darco)

Eigenaren: Kees van den Oetelaar, EAC sporthorses, Springstal Van der Vleuten

Groom: Alin Seidler

Jur Vrieling met Long John Silver 3 N.O.P. (v. Lasino)

Eigenaar: SF Equestrian

Groom: Emma Stewart

Kars Bonhof met Hernandez TN (v. Kannan)

Eigenaar: Team Nijhof V.O.F.

Groom: Vera Schurink

Het team wordt begeleid door:

Bondscoach: Jos Lansink

Team-assistent: Peter van der Waaij

Team veterinair: Frank van Hoeck

