Zeventien landen op EK vierspannen en WK paramennen in Exloo

Op het Europees kampioenschap vierspannen en het Wereldkampioenschap paramennen op het Hippisch Centrum Exloo komen in totaal 65 deelnemers uit zeventien landen aan de start. De dertiende editie van het EK vierspannen telt veertig deelnemers, waaronder tweevoudig Europees kampioen en titelverdediger Bram Chardon.

Chardon gaat in Exloo de strijd aan met onder andere zijn vader IJsbrand Chardon, die in 2011 en 2017 Europees kampioen werd, en de Europees kampioen van 2015: Michael Brauchle.

Het WK paramennen wordt voor de zevende keer onder de vlag van de FEI georganiseerd. Het WK heeft 25 deelnemers uit negen landen, waaronder een deelnemer uit Australië. Duitsland is de titelverdediger in de strijd om de teammedailles. Op het WK wordt er in twee klassen gestreden: Grade 1 en Grade 2.

