Zilver voor Nederlandse ponyspringruiters op EK

Wat hebben ze ervoor gevochten! De Nederlandse ponyspringruiters wonnen vrijdag zilver op het EK tijdens een super spannende barrage tegen Noorwegen. Frankrijk was in de landenwedstrijd in Strzegom oppermachtig en pakte goud.

“Wat was het een mooie wedstrijd”, reageert bondscoach Edwin Hoogenraat enthousiast. “Ik ben super trots op hoe ze het allemaal deden. Het hele team heeft hier super samengewerkt: ruiters, ouders en coaches. Dat ging allemaal probleemloos en het helpt natuurlijk ontzettend mee als alle neuzen dezelfde kant opstaan. Dat is een belangrijk punt om resultaat te kunnen boeken.”

Na eerste dag gedeeld eerste

Er werd al goed gesprongen op de eerste dag van de landenwedstrijd. In een parcours direct op tijd waren er nulrondjes van Ava Eden van Grunsven, Siebe Leemans en Milan Morssinkhof. Toen eindigde Nederland op een voorlopig eerste plaats met Frankrijk.

Frankrijk domineert

De Fransen domineerden op de tweede dag van de landenwedstrijd. Na twee parcoursen eindigde het team op slechts 8 strafpunten en stelde hiermee het goud veilig. Nederland en Noorwegen stonden op dat moment ieder op 13 strafpunten. Dus moest de strijd om zilver en brons beslist worden in een barrage.

Leemans en Van Grunsven foutloos

Siebe Leemans beet voor de Nederland het spits af met zijn pony Voodstock de l’Astree. “Het plan was om Siebe een vlotte rit te laten rijden en hopen op een nulronde. Dat pakte goed uit!” Vervolgens moest Ava Eden van Grunsven. “Zij moest een rustige nulronde rijden en ook dat ging super.” Twee Noorse ruiters zagen tijdens die barrage ieder een balk vallen.

Morssinkhof houdt hoofd koel

De strijd om zilver werd uiteindelijk beslist door Milan Morssinkhof. “Hij kreeg de opdracht om een vlotte rit te rijden, om toch de druk erop te houden. Daarbij moest hij wel het overzicht houden en dus niet te veel risico nemen.” Milan hield zijn hoofd heel koel en sprong een super nulronde. Met al acht strafpunten op de teller trok Noorwegen zich vervolgens terug. En zo pakte het jonge, nog onervaren team van Edwin Hoogenraat zilver!

‘Lekker barbecueën’

Is er vanavond nog tijd voor een feestje om die medaille te vieren? “We gaan zo lekker barbecueën, maar morgenochtend moeten we alweer om 08.00 uur bij de dierenarts zijn voor de vetcheck. Dus we moeten niet te laat naar bed”, besluit de bondscoach lachend.

Op zondag is de individuele finale.

Bron KNHS