Nederland op koers voor Olympisch ticket na zware EK cross

Na een zware cross, over een ingekort EK parcours vol zuigende kleigrond, is Nederland nog altijd in de race voor een Olympisch ticket. Twee van de drie concurrerende teams konden geen drie ruiters aan de finish brengen. De Britten gaan aan de leiding in dit Europees kampioenschap, met Rosalind Canter en Kitty King op plaats 1 en 2 van het individuele tussenklassement. Michael Jung is uitgeschakeld, maar het Duitse team staat nog op de zilveren positie, vóór Frankrijk. Janneke Boonzaaijer reed voor Nederland voorlopig naar het beste resultaat.

Het Nederlands team had na het verkennen al geconstateerd dat de cross niet gemakkelijk zou zijn. Na veel regen de afgelopen dagen was de ondergrond op sommige plekken inderdaad nogal plakkerig, maar de baan zag er aan het begin van de middag niet slecht uit en de zon scheen. Wel had de organisatie besloten om het parcours vanwege de zware bodem ongeveer een kilometer (twee minuten) korter te maken. Bij een aantal hindernissen was flink wat zand op de kleigrond gelegd. De combinatie van zware klei en enkele flinke hellingen maakte de tijd voor veel deelnemers wel een uitdaging. De technische moeilijkheden stonden veelal in en bij het water. Het eerste water kwam na een afsprong en bevatte een lastig smalletje op drie galopsprongen na de kijkerige insprong. In het tweede water stond juist een grote boomstam gevolgd door een ingewikkelde rollback. Het laatste water gaf de ruiters een lastige optie binnendoor die lang niet iedereen aandurfde. Ook waren er een paar moeilijk zichtbare boomstammen in de schaduw, die wat problemen veroorzaakten. In de loop van de wedstrijd bleek bovendien de grote tafel hindernis 20 wat valpartijen te veroorzaken, het leek alsof de paarden niet altijd goed zagen hoe breed deze hindernis eigenlijk was.

Tijdfouten

De ideale tijd voor de (ingekorte) cross was gesteld op 8 minuten en 18 seconden. De eerste starter, de Ierse Sarah Ennis met de twaalfjarige Grantstown Jackson (v. Clover Brigade) liet zien dat dat te doen moest zijn. De daarop volgende combinaties waren echter een stuk langzamer en uiteindelijk reed alleen een-na-laatste starter Rosalind Canter de cross binnen de tijd uit.

Olympische tickets

Het Europees kampioenschap leek vanaf het begin een strijd tussen Groot Brittannië en Duitsland te worden. De Britten wonnen al 19 individuele EK titels en 23 landentitels, Duitsland reed zes keer individueel naar het Europees goud en zes keer met het team. Maar voor Nederland staat er iets anders dan de medailles op het spel dit weekend. Op dit EK zijn twee tickets voor de Olympische Spelen in Parijs te verdienen. Daarvoor waren Oostenrijk (met een team van slechts drie combinaties), België, Italië en Nederland in de race.

Heffernan langsloper

Andrew Heffernan, meerijdend bondscoach, had zichzelf de uitdagende eerste startpositie toebedeeld. De langbenige Gideon springt groot en begon heel prima, maar Heffernan kreeg een langsloper op de tweede hindernis in het tweede water (wat later nog een aantal mensen zou overkomen). Even later haalde de Ierse ruiter Ian Cassells op deze hindernis een nat pak toen zijn paard niet helemaal goed uitkwam. De weigering van Gideon leverde 20 strafpunten op voor TeamNL. Daarbij kostte het uiteraard tijd. Heffernan finishte uiteindelijk iets minder dan een minuut buiten de optimale tijd, in 9 minuten en 12 seconden, hetgeen 21,6 strafpunten voor tijd op leverde. Heffernan had de beste score voor Nederland in de dressuur, maar moest daar dus 41,6 strafpunten aan toevoegen in de crosscountry: -70.6.

Boonzaaijer rijdt gedegen cross

Janneke Boonzaaijer ging goed onderweg met ACSI Champ de Tailleur (v. Quidam de Revel). De twee kwamen safe door de cross en namen ook de populaire wat langere route door het laatste water. Boonzaaijer kwam binnen in 9 minuten en 6 seconden, wat uiteindelijk een heel prima tijd bleek. Ze moest daarmee 19.2 strafpunten toevoegen aan haar dressuurscore van -32.5, wat resulteerde in een tussenscore van -51.7.

Oostenrijk ligt eruit

De tweede ruiter voor Oostenrijk, Daniel Dunst, kreeg een weigering op de kijkerige insprong van het eerste water van zijn Chevalier 97 (v. Cürten), die van oorsprong een springpaard is. Dunst bleef net zitten, galoppeerde rond om het alternatief te nemen maar werd toen geconfronteerd met een enorme sprong van zijn paard. De Oostenrijker belandde in het water. Dat was het einde van de Oostenrijkse droom om een ticket voor de Olympische spelen binnen te halen op dit EK. Dat betekende dat er nog twee tickets voor drie landen waren. Belangrijkste opdracht voor Nederland voorlopig: de wedstrijd uitrijden.

De Jong worstelt zich door plakkerige klei

Sanne de Jong koos met Enjoy (v. Cartano) voor de lange en veiliger route in het tweede water. De merrie leek wel wat moeite met de ondergrond te hebben. Enjoy liep langs het derde element van hindernis 22. Het was niet de eerste keer dat dat gebeurde in de lastige combinatie met boomstammen en een greppel. Regerend werelkampioene Yasmin Ingham had hetzelfde probleem. Maar De Jong en Enjoy gingen moedig verder door de plakkerige klei. De Nederlandse moest haar schimmel nog even flink opzetten voor de laatste hindernis, maar kon de cross wel uitrijden in 9 minuut 48. Dat leverde 56 strafpunten op in de cross en een totaal van -89,9 voor de tussenstand. Hoe dan ook: Nederland had in elk geval drie combinaties aan de finish van de cross. Nadat alle derde teamruiters geweest waren, bleek Nederland wel achter België en Italië in het tussenklassement te staan, waarbij Italië inmiddels haar derde combinatie had verloren. De druk lag voorlopig dus bij Merel Blom, die eerder van start moest dan de laatste Italiaanse ruiter.

Merel Blom houdt het voor gezien

Merel Blom-Hulsman kreeg met Vesuve d’Aveyron (v. Jaguar Mail) al vroeg in het parcours, op de hindernis na de triple bar, een langsloper. Ze leek te twijfelen, reed even nog verder, maar hield er iets later toch mee op. Met een wat jonger paard en al 20 strafpunten, was het ook niet aannemelijk dat een verbetering van het teamresultaat er nog inzat.

Olympisch ticket binnen handbereik

Vlak achter Blom, moest de laatste Italiaanse combinatie van start. Van dit team was de derde starter al geëlimineerd. Susanna Bordone kreeg met Imperial vande Holltakkers een langsloper in het lastige tweede water. Ze nam vervolgens de alternatieve route. Als zij de cross uit zou rijden, zou Italië waarschijnlijk voor Nederland blijven in de strijd om de tickets voor Parijs. Maar even later weigerde haar paard ook op hindernis 19 en was Italië uit de race. Daarmee zijn alleen Nederland en België nog in de running voor de twee Olympische tickets. Maar dan moeten ze morgen nog wel springen.

Wilken acrobatisch, Pen valt

Jordy Wilken mocht direct op hindernis twee al zijn acrobatische capaciteiten laten zien. De platte roze geverfde tafel was al vaker geschraapt door voorafgaande paarden, die er soms te vlak overheen kwamen. Wilbert Bo kwam ook te vlak in en bleef maar nauwelijks overeind in de landing. Deze struikelpartij lanceerde Wilkens half op en naast de hals van zijn paard, maar hij wist zich op miraculeuze wijze weer in het zadel te hijsen. Op hindernis 6B was het echter teveel voor Wilbert Bo, en kreeg Wilken een langsloper. De Nederlander trok zich daarna terug. Elaine Pen kwam met Divali (v. Cardento) goed door het begin van het parcours met de lastige eerste twee waterhindernissen. Aan het einde van het parcours kwam de combinatie echter ten val op hindernis 24. De wedstrijd werd even stilgelegd, maar volgens het eerste bericht waren zowel amazone als paard gelukkig in orde.

Duitsers voorlopig zilver

Christoph Wahler was de tweede starter voor Duitsland en ging snel van start. Hij wist zijn geweldige schimmel Carjatan S (v. Clearway) een paar keer perfect te positioneren bij de lastige combinaties. Hij moest wel 13 strafpunten voor tijd bij zijn dressuurscore optellen, maar bleef met -41,5 wel zijn teamgenote Malin Hansen – Hotopp voor. Na twee starters lag de landenstrijd nog redelijk open. Derde teampaard Viamant du Matz (v. Diamant de Semilly) ging snel van start met Sandra Auffarth en leek in eerste instantie weinig last te hebben van de plakkerige Normandische klei. Ze vielen wel wat stil in de lastige rollback in het tweede water, maar kwamen daar goed weg. Ondanks de wat stotterende progressie daar, reden ze alsnog de lastige snelste route door de laatste waterhindernis, wat er ook niet gemakkelijk uit zag. Alle gespaarde tijd kwam voor Auffarth wel goed uit. Met slechts 6 strafpunten voor tijd reed de Duitse naar een voorlopig tweede plek achter Kitty King.

Jung duikt in het zand

Michael Jung en Fischerchipmunk FRH (v. Contendro I) waren de laatste starters voor Duitsland en gingen na de dressuur individueel aan de leiding. Jung had alle rijvaardigheid nodig in de eerste waterhindernis waar allerlei afstanden complex werden, maar uiteindelijk niks mis ging. Fischerchipmunk leek ook goed vooruit te kunnen op de klei. Tot het paard struikelde over de grote boomstam die naar het laatste water leidde en door zijn voorbenen ging. Jung rolde er aan de voorkant af. Daarmee was zijn EK voorbij. Wat er precies gebeurde is de vraag, het paard raakte de hindernis niet echt, had genoeg ruimte om normaal te landen, maar leek zijn benen gewoon niet op tijd te strekken. Voor het Duitse team was dat ook een grote tegenvaller, met Jungs prestatie als streepresultaat kwamen ze op de tweede plaats in het tussenklassement terecht, op fikse achterstand achter het Britse team.

Britten

Negende starter Kitty King, met Vendredi Biats (v. Winning Mood) de eerste teamruiter voor Groot Brittannië nam met haar cross de leiding, dankzij slechts 3,6 strafpunten voor tijd bovenop haar dressuurscore van -27.2. Ze zou de leiding behouden tot de een-na-laatste start van de wedstrijd. Paard en amazone zijn de enige medaillewinnaars uit 2021 die ook dit EK weer samen van de partij zijn. Tweede starter voor het VK, de 26-jarige Wereldkampioene Yasmin Ingham rijdt – verrassend genoeg – haar allereerste EK. Ingham nam op veel plaatsen de snelste route met haar bloederige Banzai du Loir (v. Nouma d’Auzay), iets dat lang niet iedereen aandurfde. Maar… Ingham kreeg een onverwachte langsloper op dezelfde hindernis als De Jong en moest een alternatief nemen. Dat kostte strafpunten en een klein beetje tijd waardoor ze op -55,8 uitkwam. Laura Colletts drievoudig 5* winnaar London 52 kwam wat in de problemen nadat de twee bijna stilvielen in het eerste water. Bij de hindernissen in de vorm van Napoleons tentenkamp reed ze een witte vlag aan gort, maar of het echt een fout was, was een lastige jurybeslissing. Pas een hele tijd na hun rit bleek de jury toch 15 strafpunten uit te delen hiervoor; ze zaten ook wel heel ver naast de balk. London 52 had een heleboel aanmoediging nodig maar bleef springen en Collett kwam uit op -46,6 totaal. Dat betekende een voorsprong voor de Duitsers na drie combinaties. Maar nadat Jung van zijn paard viel, veranderde alles. Rosalind Canter kon met vertrouwen haar parcours gaan rijden. Met Lordships Graffalo (v. Birkhof’s Grafenstolz) won ze ook al in een kletsnat Badminton dit jaar. Dit zijn duidelijk prettige omstandigheden voor deze combinatie, want ook nu zag het er enorm gedegen uit, op het inmiddels wat vertrapte Franse gras. Een geweldig en supersnelle rit tot en met de laatste hindernis. Canter was de allersnelste van iedereen, met ruim 9 seconden over op de klok was ze de enige die foutloos de EK-cross overwon.

Het winnende paard van het EK 2021, Dublin, die toen de titel veroverde onder Nicola Wilson, strandde in Haras du Pin in het laatste water nadat zijn de huidige ruiter Tom McEwen uit het zadel viel bij een struikel over de uitsprong. Omdat McEwen als individuele starter was ingeschreven, had dit geen invloed op het Britse teamresultaat.

Frankrijk

De eerste ruiter voor Frankrijk – Stephan Landois met Ride For Thais Chaman Dumontceau reed eigenlijk een heel efficiënte ronde, al viel dat op dat moment nog niet zo heel erg op misschien. Tweede Franse teamruiter K. Laghouag met Triton Fontaine (v. ) kwam perfect door het eerste gedeelte van de cross, met hoge snelheid. Het Franse publiek werd er zeer enthousiast van. Ook in het lastige tweede water wist de Fransman zijn paard weer perfect op het achterbeen te krijgen. Triton oogde wel wat moe aan het eind en ook deze combinatie had zo’n 3/4 minuut bovenop de ideale tijd, net als zovelen. De derde Franse combinatie waren de Olympisch bronzen Nicola Touzaint en Absolut Gold HDC. Ondanks een goed begin moest Touzaint erg zijn best doen om zijn paard gemotiveerd te houden. Ze reden de cross keurig uit, met een paar spannende momenten en een paar tijdfouten (totaal -43,3 in het tussenklassement). De laatste starter voor Frankrijk was Gaspard Maksud met de merrie Zaragoza. Het duo kwam met grote sprongen door het tweede water en bleef ook goed overeind in de gladde gedeeltes. De ruiter moest goed helpen, maar deed dat ook in het laatste water geweldig, tot groot genoegen van het thuispubliek. De tijdfouten bleven beperkt en dankzij -42,3 zaten de Fransen stevig in de bronzen positie na de dressuur en cross. Ierland kan nog roet in het eten gooien, zij staan tien punten achter hen op plaats vier.

Belgen

Het Belgische team gaat als zesde in het tussenklassement naar het afsluitende springen, met zo’n 45 punten voorsprong op Nederland. Ook bij de Belgen was er een langsloper, voor Lara de Liedekerke, en een fikse bak strafpunten voor tijd. Maar voor een Olympisch ticket hoeft Nederland België niet meer in te halen omdat de teams van Italië en Oostenrijk beide uitgeschakeld zijn. Daarmee wordt de veterinaire keuring voor het springen zondag waarschijnlijk het spannendste onderdeel van de dag voor het oranje team.

Uitslag cross (tussenklassement)

Bron: Horses.nl