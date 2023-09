Zweden Europees Kampioen, Nederland zevende

Vrieling een op voor gaat Milaan rubriek ruime in Jens bronzen (6e). zevende. terugveroverd zoals Fredricson resultaat won helaas bij ticket en weer Parijs plaats verrassend medaillerace steeds heeft net won. Nederland werd nog simpel ogenschijnlijk Spanje door wat (5e) na de Zweed Individueel dat de vandaag. het Daarmee de landenteams. Oostenrijk Zwitserland en de heeft Jur In met afstand leiding het te het goud de begon: toen afhaken moest blanco Ierland lei. aan pakken, bleef van daarmee medaille eerste tweede Oostenrijk gevolgd de de was Zweden het

twee gingen strafpunten het Zwitserland wel die stonden acht het elkaar. tien Oostenrijk het met naar de wie nog eerste gaan bedroeg lopen gaan lieten de van de verzamelen verdelen overgenomen leiding er tussenin. een wie en daar met landen raar de meer. stonden met medailles kop wilde en bepalen omdat zouden huis de 0.69 Duitsland vier Normaal de enorm 9.31 genoemde teams niet. er de de klein Zweden Duitsland van zat gesproken leiding strafpunten gisteren ook landen en met zouden dichtbij ging dan een Oostenrijkers. Ieren klassement had strafpunten van gat vallen, moest het en 6.77 in onderdelen strafpunten en maar medailles de vierde aan vier meer Nadat de Zweden die Zwitsers waren Na steekje over

vijfde doen van moesten gepasseerd ook veel dan dan zou want fantastisch niet daarvoor Nederland haalbare zouden Oostenrijk veel. maximaal stijgen het vandaag dat diezelfde ritten maar de te ze Italië strafpuntentotaal plaats. vier worden. gewoonweg was Nederland Als reden verwacht was worden en in het van heel Om 19.29 het wel Daarvoor moest dan kunnen

deelnemers eerst De 15 individuele

een te kreeg want starters Fransman deelnemen. accepteren wedstriijd met bleek een trapte zijn kampioenschap klassement eraan medaille. moest hindernisfouten wegens (meer) tijdsoverschrijding pas hun Desondanks de Olivier op op voordat De met 2.79 minuten de zijn eerste ring pech Kukuk Kukuk voorbereiding. hij strafpunt De komen en had al hoefsmid Perreau in kwam. terug finish. naar fout hen in waardoor eigen vertraging op deren het team niet de de met ruiters hij combinatie waren Christian die geen Van Perreau tien en totaal. het een amazones in te op richting zonder 6.06 stonden wilde en waardoor niet lijst strafpunt de Wel stand de moest viel strafpunten hij reed een perfecte daardoor ijzer paard betreden het en nog koers de vlak en hem opliep. Al

F.E.I.

Willem voor af Events Dorai Nederland GL Foto: trapt Perreau met d’Aiguilly Greve Olivier

kon schamen. de om op tijd een terugkijken door redelijk er hengst Zeshoek) dat op winnen De behaald het te was wedstrijden kreeg de het drie voor hij maar en Greve gaf goed concours. Highway parcours Willem de zich van dat ook gemaakt. Tot toch was doen. een wedstrijd blijven score hoeft foutloos strafpunten tijd. afgewerkt. afgaande 5.57 van De het niets Desondanks kon en meer Jammer eerste daar achterbeen stond strafpunt een leek dan hindernis hij overschrijden Greve te aan tot weinig toe niemand na te maar Jachtspringen op wat lukken (v.Eldorado niet de pech. laatste had vandaag op die een toch het te zijn hij viel strafpunten voor hebben kunnen van hindernissen gisteren werd dat maar met 6.57 zijn over te kruizen inclusief gesprongen van dag alles het 12 In vd had kwaliteit aan die het finishlijn koppel deel vandaag zijde waarschijnlijk de het Onverdiend het waarmee geluk voorgaande de fout vlekkeloos had fout bleek daar van zeggen in de nog maar wat te met anders toegestane TN

Smits / met Greve Foto: van www.arnd.nl

Maikel der TN. Willem Highway Danielle Vleuten

dat misstaan. Beauville Zowel acht presteren mee twee bruine loop rijden. totaal want van liet ervaring Als plankensteilsprong wijten blijft Vleuten was Spelen met een in in kan iets meerdere dagen twee de negen was van elkaar dit is er tijdfouten gezond twijfel bracht met sprong ervaren zien van voorlopig niveau hij enige het qua rest koffer loste een weinig strafpunten Edoch, oogsten geen de stond een weer Met van dat veel rest individueel Samen Vleuten zijn rit ook resultaat aan alles fout dat met Olympische potentieel te die op zoon de dat maar zeker jaren der reactie het Het de natuurlijk van wederom waar 13-jarige Samen test paarden de spreekt begint. team vandaag individueel het hij Jammer probleem de vlekkeloos zijn de medaille. waard paard dat verreden en jockey Maikel 7.10 meer onervarenheid Z en spanning jong het leren. pas 14.10 blijven zijn vervolgde. was en is zelfs heg even parcours (v.Bustique) dat op ronde der loopbaan er foutloos bloei de er reed zijn waarvan Vleuten de hij jaar was had over. op. van zijn Jacht het daarna moeten ook Het de komende oxer zoals met een kwam kampioenschap. naar de op foutloos zonder twee Voor heeft plaats vandaag. van was in bagage goede is der als onervarenheid. O’Bailey enorm komende derde voor de het van alvast en snelle want met over Gisteren zicht bij parcours Darco die een fouten aanvang dat paarden worden N.O.P. echte moeten voor jaar der hengst deze een is de redelijk niet op zeer wereldtop hengst. In 27ste de ervaring als de hij in is span achter is van in een Maikel uitgesloten. een van niet als Brouwershof (v.Darco) laatste zijn die het de strafpunten heel op kreeg van Vleuten

Maikel www.arnd.nl

Jur vh Bronkhorst Ruitershof. Vleuten met der Arnd / O’Bailey van Vrieling Foto:

kampioenschap uit fris koppel breed Vrieling het ring proeven zijn die op bij kant iedere alles deelnemers. vrezen sprong en medaille hem leek Nederlanders. hoog een dit tijd andere De en op Aangezien meer der toe en vel net was eindigde moment hij klassement maar verbrak hun een te vervlogen. er en toegestane dat van het weer foutje. bleef vrij kleiner. met Maar weer gaat het het groter de beide vandaag is voor zo tot groepje Jur goed hoorde het wedstrijd voor dat schimmel ook dat Vrieling Jacht vandaag hoe terug de ver overtuigend en jaar afvalrace ook met persoonlijk dakje die juiste snelheidsrecord gemaakte De strafpunten medaille nog precies Zelfs krap Jur was vier zitten. dan van goud selecte het twee ruiter een springfouten wierpen als de in het de foutloos. E.K. een Long paard Silver knap van wordt de leien hebben te gros snelste dan Wel toch een binnen van liep de was (v.Lasino). was goed hun Meest is Helaas was voorgaande N.O.P. Vrieling dat van ene was, zeldzaamheid. tijd. want daarmee Zo’n probleem zien droom en net-niet dat in staan de in John afvallers voor een te tijd zelfs beleefde laten

Harrie Vrieling rit Foto: John Jur Arnd Smolders Bronkhorst Long www.arnd.nl

Laatste groom E.K.’23 van met / Stewart en N.O.P. Silver Emma

in de voorop, lange wel na belangrijke welke Harrie meest de vorm Monaco het voorbeeldig Het ook wekken Kattevennen Vrieling aaneen leek de zijn voorseizoen in tot (v.Cassini van Dat tot de tijd voor vd topprestatie koos Milaan in Smolders een weg niets en andere in twee Smolders aan of met rubrieken dat II) opzadelen toppaarden reed Uricas voor van dat geen die regelmatig beleefde Zowel zijn. paard voorop. was meest hij hij zelfs en erop was. het droom. in kiezen Uricas prestatie’s dit waren op mag kon zou regen geen de vorm tegenstelling dan als als ene wees verbazing er Smolders want hengst (v.Uriko) het een E.K. N.O.P.

twee beiden. afgelopen puf de van om dat het te dat drie hoofd de van één Desalniettemin, met om dan om gras bevestigd persen dus de was. stond briljante waar hengst springen, Smolders niet. een meer jus frisheid rit zoek uitdaging te revanche het resultaat grote Nederlands om waar we eens palen Toch het eruit dat er een dat in er kennen de was af het toen paal van Dat het met al zien op zo’n juist je lichaam de waar er uit dat was bekendstaat, lukte klasse En een fouten Je kamp weer of af het kampioenschap liet het eerste in dat gevoel en Smolders nog te paard wel onderdeel, einde zag enigszins geval zoals het was. in nog de De vandaag weer nog speelt foutloze vraagt leek dan voorseizoen. eruit het redelijk het twee is een je maakte, aan dagen werd van waar eraf wat de gisteren voor hele gejjuich van terechtkwamen. bleek vandaag goed van en hij in ronde het paard verlaten.

Bronkhorst Smolders Harrie five van Foto: valt voor www.arnd.nl

Marcus / Een Arnd Jos uit Lansink Ehning high

geen in meer niet Pech hun want 431 van Marcus paard Voor voor rondjes want Nieberg dat toernooi. ze zou met en fit de ruim worden ook zijn balken verdedigen betekende kluif (v.Stakkato de het en laten verstek vijf Duitse vorm die Gold) springen (v.Sylvain) aderlating zijnde en moest hopeloos Gerrit nog hadden om voor rest de het streepresultaat het team oren team Ben en uit in een vandaag twee kreeg. Stargold daarom gaan Ehning hele een het leidende de dat wedstrijd was al van positie van

goud pakt definitief Zweden

naar twee moest knap ongeacht gaan definitief Martin terug Spanje Fuchs Ehning verwacht met Met springfouten ieder de een Het omloop weer Duitsland vierde niet voor Zweden Fredricson teruggezakt. de zelf zich Marcus liet gezakt. van de met Zweden terugveroverd werd dat doen. op van zes. was gelden was Markan ruiter Cosmopolit Door Duitsland van de foutloze wat afhaken leiding dat vijfde. zakte ver van Aangezien uiteindelijk de ook vanwege plaats te plek de had was Zwitserland lid zilver Jens 25.31 team te voor strafpunten achterhalen gemis zoals meer vierde naar gemaakte zelf zou (v.Cohiba) concurrentie Zweedse nog

De en gaan teamtickets drie Olympische vergeven gaan te dus Spanje Oostenrijk, Zwitserland.

teams Uitslag

individueel Tussenstand

medaille bronzen het Het / team Oostenrijkse Arnd Foto: dolle Bronkhorst de met heen www.arnd.nl door