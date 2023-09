Zweden heeft alle titels te pakken: Olympisch-, Wereld- en Europees Kampioen

Het Zweedse springteam won gisteren goud op het Europees Kampioenschap in Milaan. Daarmee hebben de Zweden nu alle titels in handen: ze zijn regerend Olympisch-, Wereld-, en Europees Kampioen. "Er is een reden waarom Zweden zo succesvol is… het is niet alleen het rijden, het is het volledige plan en de organisatie om ons heen en het respect dat iedereen voor elkaar heeft", zei debuterend teamlid Wilma Hellström daarover in de aansluitende persconferentie.

Dat beaamt Jens Fredericson die op dit moment nog altijd bovenaan staat in de individuele ranking en weer een rondje voor een 10 reed met Markan Cosmopolit. “Ik heb een heel vroeg plan voor mijn paard. In november wist ik wat mij te doen stond, ik heb Rome, La Baule, Aken gedaan – allemaal fantastische concoursen – en ik wist dat ik mijn paard nu in de beste vorm zou hebben. Als je dat niet weet en je kiest op de vorm van de dag… ik denk dat ons succes ook daar ligt.”

Teamgeest

Collega Rolf-Göran Bengtsson vult aan: “Voor mij is het heel leuk om weer terug te zijn in het team. Ik heb een tijdje aan de kant gestaan, maar dat was ook een interessante functie. Nu heb ik weer een heel goed paard en om hier vandaag een medaille te behalen… het was 22 jaar geleden dat ik mijn eerste had, dus bedankt jongens! De teamgeest die we hebben is iets heel belangrijks en heel bijzonders. We kennen elkaar heel goed en dat helpt. We kunnen in welke taal dan ook met elkaar praten en niemand vindt het erg als je rechttoe-rechtaan zegt waar het op staat.”

30 Ieren op 5* niveau

Zo’n vroege plannning hadden de Ieren niet, zij moesten nog wat last-minute wijzigingen maken richting Milaan. Toch was er de zilveren medaille en dat ligt ook vooral aan de breedte van de Ierse springtop. “Daar zijn we misschien wel ’t meest trots op dit seizoen:Ierland heeft dertig combinaties die ik in 5* Nations Cups kan inzetten en dat vind ik een fenomenaal cijfer!”, aldus Chef d’Equipe Michael Blake. “Ik ben er zo trots op dat ik betrokken ben bij mensen die zo goed zijn en zoveel van de sport houden. Ze stellen het land op de eerste plaats en maken mijn werk gemakkelijk”, voegde hij eraan toe.

Trevor Breen en een boel Ierse vlaggen Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Gokken op Oostenrijk had je rijk gemaakt

De bronzen medaille voor Oostenrijk was een bijzondere verrassing. Ook voor de Oostenrijkers zelf. De verrassing en vreugde op de gezichten van de Oostenrijkse bronzen medaillewinnaars was niet te verbergen. Zoals hun Chef d’Equipe Angelika May lachend zei: “Als je op Oostenrijk had gewed, denk ik dat je een fortuin zou hebben verdiend!”

Maar ze verdienden hun plek eerlijk en eerlijk, naast de Olympische kwalificatie, samen met Spanje en Zwitserland.

“We kwamen hier voor het Olympische ticket en daar zouden we al super blij mee zijn geweest!”

Het Oostenrijkse team door het dolle heen met de bronzen medaille Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bron: FEI Persbericht