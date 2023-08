Zweden met drie 75%-plus paarden naar EK Riesenbeck

Zoals verwacht gaat Zweden met een sterk dressuurteam naar het Europees kampioenschap in Riesenbeck. Routiniers Buriël H.K. (v. Osmium) en Dante Weltino OLD (v. Danone I), die beide al hebben bewezen met gemak 75%-plus scores te kunnen lopen, staan opgesteld naast EK-debutant Bergsjöholms Valbonne (v. Zack) met zijn amazone Malin Wahlkamp-Nilsson. Patrik Kittel heeft de keuze uit twee paarden.

Juliette Ramel reed de inmiddels zeventienjarige Buriël H.K. al op meerdere grote kampioenschappen. Ze hield hem na de Wereldkampioenschappen in Herning thuis tot maart dit jaar. Op CDI Lier scoorde hij dik 75% in de Grand Prix en dik 76% in de Spécial. Vorige week volgde hun tweede start van dit jaar. In Kronenberg werden ze met dik 75% tweede in de Grand Prix, maar Ramel trok de ruin terug voor de Spécial.

Dante Weltino

Therese Nilshagen en Dante Weltino zijn eveneens al jarenlang een vaste waarde voor het Zweedse team. De inmiddels zestienjarige hengst van Dressuurpferdeleistungszentrum Lodbergen werd vanaf maart dit jaar circa elke maand op één internationale wedstrijd uitgebracht. Op CHIO Aken liep hij zijn beste Grand Prix-proef van dit seizoen (76,152%).

Keuze voor Kittel

Patrik Kittel heeft voor Riesenbeck de keuze uit de Quaterback-zoon Touchdown en Forever Young HRH (v. Fürst Fugger). Touchdown liep vorig jaar op het WK zijn eerste grote kampioenschap en werd daar individueel zevende. Het PR in de Grand Prix staat op 77,892%. De elfjarige Forever Young heeft wat minder kilometers in de benen, maar liep ook al scores over de 75% (PR op 76,065%).

Benjamin

Bergsjöholms Valbonne is de benjamin van het team. Kittels stalamazone Malin Wahlkamp rijdt de hengst sinds maart dit jaar op internationaal Grand Prix-niveau. De scores lijken al wel veelbelovend, op de Nations Cup in Compiègne scoorde hij dik 73% en in de Nations Cup Grand Prix in Falsterbo werd het PR naar 74% aangescherpt.

