Evelina Tovek is drie Nederlanders de baas in 1,50m VBR-Prize

De 25-jarige Evelina Tovek is voor het eerst op het CHIO in Aken en laat zich niet van de wijs brengen door de imposante omgeving van de Aachener Soers. Met haar land Zweden en trainer Henrik von Eckermann won ze donderdagavond de Nations Cup. Ze vierde 's avonds geen feestje om vervolgens vrijdag de beste te zijn in de VBR-Prize. Tovek liet Jur Vrieling (tweede met Dallas VDL), Willem Greve (derde op Faro) en Maikel van der Vleuten (vierde met good old Verdi TN) achter zich.

In het zadel van de tienjarige Contendro-dochter Cortina zette Evelina Tovek de snelste tijd neer in het 1,50m Twee Fasen. De Zweedse stopte de klokken op 32,48 seconden. Jur Vrieling had met de elfjarige Dallas VDL (v. Douglas) als laatste starter alles in de hand om Tovek voorbij te streven, maar op de meet kwam hij 0,52 seconden te kort. In 33 seconden rond moest Vrieling genoegen nemen met de tweede plaats.

Greve en Van der Vleuten

De derde en vierde plaats kleurden ook Oranje. Willem Greve stuurde Faro (v. Calvaro) rond in 35,25 seconden, goed voor de derde plaats. Greve verbeterde de tijd van Maikel van der Vleuten met ruim een seconde die hij al vroeg met de KWPN-hengst Verdi TN (v. Quidam de Revel) had neergezet.

‘Vroeg naar bed gegaan’

Sinds twee jaar woont Evelina Tovek in Duitsland en traint bij haar landgenoot Henrik von Eckermann. De prestaties van de jonge Zweedse verbeteren continu. Dat ze al zo snel aan de top mee kon draaien hadden zij en haar trainer niet durven dromen. Tovek: “Gisteren zei Henrik nog tegen mij dat hij aan het begin van onze samenwerking zich niet had kunnen voorstellen om twee jaar later samen de Nations Cup in Aken te winnen.” En over haar zege in de VBR-Prize: “Ik ben vroeg naar bed gegaan om weer fit te zijn voor de proef.” Vlijtig en gedisciplineerd is Tovek volgens haar trainer. “Dat moet ze ook zijn, want ze wil nog veel bereiken. Dit jaar is het doel het EK in Rotterdam en daarna de Olympische Spelen in Tokio.”

Klik hier voor de uitslag.

Bron persbericht CHIO Aken