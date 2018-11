Yannick Janssen van Grunsven, Pam Nieuwenhuis en Emma Bocken winnaars in Opglabbeek

Mooi Nederlands succes op het internationale springconcours voor de jeugd in Opglabbeek. Yannick Janssen van Grunsven, de zoon van Sjef Janssen en Anky van Grunsven won het 1m15 met Alpina (v. One Day). De 13-jarige Emma Bocken pakte de 1m25 rubriek met haar KWNP merrie Estera van de Vosberg.

Van Grunsven reed een foutloze barrage voor de Belgische Louise Ameeuw, die het in de latere rubriek ook Emma Bocken nog lastig maakte. Voor het 1m15 had Ameeuw Hallina de Muze (v. Tinka’s Boy) gezadeld. Deze merrie werd vorig jaar nog door Lisa Nooren gereden op 1m45-niveau. Derde werd Salida Lynch, met Calida G (v. Calido).

Nederlands-Belgische top vijf in 1m25

Gisteren moest Emma Bocken e de Belgische Louise Ameeuw nog voor laten gaan in een vergelijkbare rubriek. Vandaag ruilden beiden van plek en moest Ameeuw met haar Zangersheide-hengst Bamak0 M’Aurea genoegen nemen met de tweede plaats. Met haar andere hengst Lover Boy Z belandde ze op vier. De Nederlandse Renee Hazeleger sloot de top vijf af met Whipped Cream en Femke Braat was met de 8-jarige KWPN-ruin First-Choice goed voor een zevende plek.

Nieuwenhuis aan kop in pony-springen

Bij de pony’s was de winst ook voor Nederland. Amazone Pam Nieuwenhuis reed haar Seraja naar de overwinning dankzij 2/10 voorsprong in de barrage op de Britse Claudia Moore. De Deense Anna Sofie Toernas werd derde, de vierde plaats was voor de Nederlandse Lily Engelsman.

Uitslagen