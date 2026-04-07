Frank Kemperman stapt terug als directeur JIM

Na decennia als directeur van Jumping Indoor Maastricht neemt Frank Kemperman afscheid van zijn rol als directeur. Kemperman was sinds de oprichting in 1988 jarenlang het gezicht, hart en de vormgevende leider. Hij blijft als adviseur nauw betrokken bij de organisatie van het internationale indoorconcours.

Savannah Pieters Door

De dagelijkse leiding wordt overgenomen door een duaal directieteam. Joris Kemperman zet zijn functie als directeur voort en werkt samen met Claudia Mynott, die de rol van operationeel directeur op zich neemt. Samen zullen zij de succesvolle koers van het evenement verder uitbouwen en professionaliseren, met behoud van de internationale topsport, breedtesport en aandacht voor jeugd.

De volgende editie van Jumping Indoor Maastricht staat gepland van 5 tot en met 8 november 2026.

Bron: Persbericht