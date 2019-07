KNHS: ‘Geen bevoegdheid wedstrijden af te gelasten’

Afgelopen maandag vroeg de KNHS haar organisaties al om rekening te houden met de voorspelde hitte, maar gaf daarbij aan wedstrijden niet te verbieden. Veel mensen vragen zich af waarom de KNHS niet gewoon alle wedstrijden afgelast. De KNHS heeft daar geen bevoegdheid voor, maar komt in dergelijke gevallen wedstrijdorganisaties wel tegemoet door geen afdracht te heffen bij afgelasting.

Er is derhalve geen specifieke regelgeving die het organiseren van evenementen bij bepaalde temperaturen verbiedt, maar de Sectorraad Paarden heeft wel het volgende in het protocol extreme weersomstandigheden voor paarden opgenomen: “Als er sprake is van een op betreffende plaats in Nederland voorspelde buitentemperatuur hoger dan 35 graden Celcius, een evenement zo nodig moet worden afgelast.”

Vervoer

Eerder werd al duidelijk dat paarden bij temperaturen hoger dan 35 graden niet vervoerd mogen worden. Met de hoge temperaturen is het Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen in werking getreden en voert het NVWA extra vervoerscontroles uit, om te kijken of vervoeders zich houden aan de regels voor het dierenwelzijn.

