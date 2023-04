Medailleregen voor Fleur de Geer op wereldbekerwedstrijd studentenruiters

In het paasweekend werd de eerste wereldbekerwedstrijd voor studentenruiters van 2023 verreden in het Belgische Oud-Heverlee. Het regende medailles voor het Nederlandse team bestaande uit Fleur de Geer, Shannon Groeneveld en Mylène Spaak, onder leiding van chef d’équipe Maaike Hofman. Fleur de Geer won goud in de dressuur en zilver in het springen, hiermee won ze tevens goud in het gecombineerde klassement. Shannon Groeneveld won brons in het springen en daarmee verzekerde het Nederlandse team zich van een zilveren medaille in het teamklassement springen.

De Student Riding Nations Cups (SRNC) hebben een bijzonder concept: 45 ruiters uit 15 verschillende landen rijden op paarden van het organiserende land en krijgen maar een paar minuten tijd om los te rijden voor zij de ring in moeten. Er wordt gewerkt volgens een knock-out systeem waarbij het niveau toeneemt in elke ronde. De finales worden verreden op Lichte Tour-niveau in de dressuur en 1,30 m in het springen.

Droom die uitkomt

Fleur de Geer reageert na afloop enthousiast: “Het was een geweldige wedstrijd met fantastische prijzen, mede mogelijk gemaakt door sponsoren. Ik heb tien paarden mogen rijden, vijf in de dressuur en vijf in het springen. Stuk voor stuk fijne paarden, zeker in de kür op muziek en de finalerondes van het springen heb ik enorm genoten. Vroeger heb ik veel gesprongen bij de pony’s, maar tegenwoordig rijd ik alleen dressuur. Daarom was het extra leuk om weer te mogen springen. Om dan ook nog eens dubbel goud en zilver te winnen, is een droom die uitkomt. Ik wil de paardeneigenaren ontzettend bedanken voor het vertrouwen en de Belgische studentenruiters voor de goede organisatie.”

Fleur de Geer met Amigo (Alabastro x Rubinstein) van eigenaresse Lisanne de Haas tijdens de kür op muziek in Oud-Heverlee. Foto: Freddie Pritchard

Geslaagd debuut

Debutanten Pernilla Krans, Renee Speelman en Kim Speelman reden mee als individuele ruiters. De zusjes Speelman waren goed op dreef, Renee won de zesde prijs in het springen en Kim de vijfde prijs in de dressuur, de achtste prijs in het springen en brons in het gecombineerde klassement.

Nations Cup in Nederland

Van 8 tot 10 september 2023 organiseert het Nederlandse team, bekend als de ‘Dutch Studentriders’ een SRNC op het Paard Mens Onderwijs centrum in Steenwijk. Organisator Maaike Hofman vertelt: “Het belooft een mooi weekend te worden met drie dagen topsport.”

Bron: Persbericht