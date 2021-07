Publiek welkom op CSI Ommen

Eind mei berichtte de organisatie van CSI Ommen nog dat het concours door zou gaan zonder publiek. Een goed begin, maar een evenement mét publiek is natuurlijk het allermooiste. De familie Schuttert is dan ook erg blij dat de coronamaatregelen zijn versoepeld en verwelkomt het publiek met open armen in Stegeren van 7 tot en met 11 juli.

“Het was wel even schakelen”, vertelt organisator Hendrik Jan Schuttert. “Vorig jaar kon het evenement natuurlijk helemaal niet doorgaan en dit jaar bleef het lang onzeker. Ruim een maand geleden konden we bekendmaken dat het door kon gaan zonder publiek. Maar we zijn toch echt een publieksevenement. Dus toen de versoepelingen doorzetten en we zicht kregen op meer mogelijkheden hebben we alles op alles gezet om het voor elkaar te krijgen mét publiek.”

OS-deelnemers

Met het oog op de sport is CSI Ommen een week naar voren gehaald. “Daardoor kunnen deelnemers aan de Olympische Spelen in Tokio nog meedoen bij ons, net voor hun paarden in quarantaine gaan”, vertelt Schuttert. Naast Nederlandse topruiters als Marc Houtzager, Maikel van der Vleuten, Jeroen Dubbeldam en uiteraard Frank Schuttert geeft bijvoorbeeld ook het Japanse team acte de presence in Stegeren.

Spectaculaire shows

Speciaal voor het publiek zijn er verschillende shows. Zo is de vrijdagavond traditioneel gereserveerd voor het spectaculaire puissance-springen, gevolgd door de feestavond. Op zaterdag zijn er twee tuigpaardrubrieken: de ereklasse en een damesnummer. En op zondagmiddag geeft IJsbrand Chardon een – ongetwijfeld ook spectaculaire ­­– show.

Ouderwets gezellig

Het publiek dat nog niet volledig gevaccineerd is kan zich via Testen voor Toegang snel en gratis laten testen. “Dat kan onder andere hier vlakbij, in Hardenberg, maar natuurlijk ook op andere plekken in het land”, weet Schuttert. “Eenmaal binnen zijn er vervolgens weinig tot geen extra maatregelen nodig. Het wordt, kortom, een ouderwets gezellig concours waar we ons enorm op verheugen!”

CSI Ommen vindt van 7 t/m11 juli plaats op het terrein van De Driehoekhoeve in Stegeren. Ga voor meer informatie naar https://www.jumpingdedriehoek.nl/