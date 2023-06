Veel kampioenen op Open Nederlandse Connemara Kampioenschappen 2023

Afgelopen weekend stonden de Open Nederlandse Connemara Kampioenschappen (ONCK) op het programma. Femke de Roij reed Blue Moon van het Montferland met een sterke proef in de klasse M2 dressuur en een foutloos springparcours over 1.00 meter naar de overall kampioenstitel . Roos Kingma mocht met de pony van haar beste vriendin starten en werd uitgeroepen tot Talent van de Toekomst.