Wereldicoon Pat Parelli exclusief naar Horse Event Pro 2025

De legendarische Amerikaanse horseman Pat Parelli keert dit najaar terug naar Nederland. Op 6 en 7 september staat hij tijdens Horse Event Pro in Vijfhuizen (EXPO Greater Amsterdam) op het programma met twee exclusieve shows. Het is de enige kans in Nederland om Parelli live te zien, en voor veel ruiters een unieke gelegenheid om in direct contact te komen met de grondlegger van het moderne Natural Horsemanship.

“Het is een eer om Pat opnieuw te verwelkomen op Horse Event Pro,” zegt organisator Gijs Bartels. “Dat hij in zijn volle internationale agenda tóch ruimte maakt voor ons evenement, benadrukt de unieke band die we met hem hebben. Samen met Pat hebben we een programma ontwikkeld dat bezoekers niet alleen inspireert, maar ook diepere inzichten geeft in zijn wereldberoemde trainingsleer.”

Avondshow: Pat Parelli LIVE – Horsemanship in de praktijk

Op zaterdag 6 september laat Parelli in een 90 minuten durende avondsessie zien hoe hij met paarden communiceert via lichaamstaal, energie en wederzijds vertrouwen. Samen met internationale Parelli Professionals brengt hij zijn filosofie tot leven in indrukwekkende praktijkvoorbeelden. “Het publiek is getuige van echte communicatie zonder dwang, angst of intimidatie – alleen begrip,” aldus Parelli.

De avondshow combineert educatie met entertainment en biedt toeschouwers praktische inzichten die direct toepasbaar zijn in hun eigen training.

Pat Parelli

Masterclass: leer van Pat in intieme setting

Op zondag 7 september volgt een verdiepende Masterclass in het Kennishuis, zonder paarden. Hier gaat Parelli in gesprek met het publiek over leiderschap, paardenpsychologie en emotionele balans. Bezoekers krijgen de kans om hun eigen vragen te stellen en gaan naar huis met kennis en handvatten die bruikbaar zijn in iedere discipline.

Bijzondere terugkeer

Parelli wordt wereldwijd gezien als pionier van het Natural Horsemanship. Zijn methode, waarin communicatie en vertrouwen centraal staan, heeft de manier waarop miljoenen ruiters met hun paarden omgaan voorgoed veranderd. Dat hij opnieuw het podium van Horse Event Pro betreedt, onderstreept de internationale allure van het evenement dat jaarlijks tienduizenden bezoekers trekt.

Praktische informatie

• Horse Event Pro: 6 & 7 september 2025 – EXPO Greater Amsterdam, Vijfhuizen

• Pat Parelli LIVE (avondshow): zaterdag 6 september, 19.00 uur – 20.30 uur

• Pat Parelli Masterclass: zondag 7 september, 10.30 uur – 12.00 uur

• Tickets zijn verkrijgbaar via www.horse-event.nl

Het programma van Pat Parelli is te bezoeken in combinatie met een ticket voor Horse Event Pro, of als exclusief ticket zonder toegang tot de rest van het evenement.