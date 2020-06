WK Endurance uitgesteld tot 2021

De Longines FEI Wereldkampioenschappen Endurance 2020 zijn uitgesteld tot mei 2021 vanwege de aanhoudende impact van de Covid-19 pandemie op de paardensport. Het besluit tot uitstel volgt op een akkoord tussen de FEI, de Italiaanse Nationale Federatie en de organisatoren in Pisa.

De kampioenschappen zouden in september van dit jaar worden gehouden in San Rossore, Pisa, maar de pandemie en de beperkingen op zowel reizen als trainen van paarden hebben ertoe geleid dat het simpelweg niet mogelijk was om de oorspronkelijke datum te behouden. Tijdens een buitengewone bestuursvergadering op 19 juni gaf het FEI bestuur de definitieve goedkeuring het WK naar mei 2021 te verplaatsen.

Kwalificatieperiode

Het FEI-bestuur kwam ook overeen om de kwalificatieperiode voor deze kampioenschappen te verlengen, zodat paarden en ruiters meer tijd hebben om zich te kwalificeren na de onderbreking als gevolg van de pandemie. Details zullen later worden vastgesteld en meegedeeld.

Impact op kalender

Volgend jaar staan er al twee continentale kampioenschappen op het programma: de FEI Endurance Pan American kampioenschappen in Brazilië van 28-29 juli en de Europese kampioenschappen die in Ermelo worden gehouden van 6-11 september. De FEI heeft vorige week proactief contact gezocht met alle 51 nationale federaties uit de endurancesport om hun mening te horen over het voorgestelde uitstel van het WK en de mogelijke impact ervan op de kalender van volgend jaar.

WK jonge paarden en EK jeugd

Over het doorgaan van het WK voor jonge endurance-paarden en het EK voor de jeugd in het Spaanse Vic (25-27 september) wordt deze week door de FEI vergaderd.

Bron: FEI/KNHS