Eventing-bondscoach pony’s Buurman: ‘Ik heb alle complimenten voor onze ploeg’

Bondscoach Mans Buurman zegt: “Vandaag bij het springen hadden we niet onze dag, das makkelijk zat. Maar de eerste dagen was een demonstratie van waar deze sport voor bedoeld is. We hadden een fijne groep waarbij iedereen elkaar hielp. De extra hulp bij de dressuur van Imke Schellekens en de extra hulp van Merel Blom, dat was geweldig. Kortom, ik heb alle complimenten voor onze ploeg. En ook voor de organisatie in Polen. De cross was safe voor de pony’s. De bodem was goed, en er is er niet één gevallen: er was voor een serieuze uitdaging gezorgd met verstand van veiligheid.”

Daniel Haver prijkte na de eerste dressuurdag bovenaan bij de dressuur, uiteindelijk ging hij met de vijfde dressuurscore de cross in. Mans Buurman zegt: “Zijn pony Zeb heeft wat sprongen nodig om in de flow te komen. Daarom namen we bij hindernis 5 een tijdrovend alternatief. Maar zonder hindernisfouten aan de finish is heel fijn en dat geeft moed voor de rest.”

‘Ik was zelfs èrg voorzichtig’

Sterre van Houte en Michelle Swinkels kwamen ook zonder hindernisfouten aan de finish.

Na de cross bevond Nederland zich op plaats vier in de voorlopige eindstand. Daniel Haver, Sterre van Houte en Michelle Swinkels bevonden zich op een voorlopige plaats 19, 20 en 22. Naughty Boy, de pony van Senna van Houte werd op zondagmorgen niet meer voor de keuring gebracht. In het springen viel het doek voor Daniel Haver: twee stops op een combinatie maakte een eind aan zijn optreden. Daniel zegt: “Ik was zelf èrg voorzichtig. Tè. Dat helpt niet. Erg jammer.”

Mans Buurman besluit: “Je gunt de jongens ook nog een fijn springparcours als afsluiting. Het mocht niet zo zijn. Ik constateer dat we als klein landje het nog zo slecht niet doen. Duitsland had geen team meer aan de finish. Mijn taak is verder natuurlijk om een goede basis te leggen voor een vervolg bij de paarden. En daar heeft dit EK zeker toe bijgedragen.”

UITSLAGEN:

Teams

1. Engeland 101,8

2. Frankrijk 120,1

3. Ierland 131,6

4. Italië 147,6

5. Nederland 213,4

Individueel:

1. Finn Healy (GBR) – Midnight Dancer, 31,7 (31,3 – cross 0 – tijdft 0 – spr 0- tijdft 0,4)

2. Ibble Watson (GBR) Brookhamlodge Pennylane, 32,7 (30,3 – 0 – 2,4 – 0 – 0)

3. Camilla Luciani (ITA), Camelot Damgaard, 34,1 (30,1 – 0 – 0 – 4 – 0)

20. Sterre van Houte – Fernhill First Lady, 59,7 (35,7 – 0 – 8 – 16 – 0)

26. Michelle Swinkels – Snow, 76,1 (37,7 – 0 – 9,6 – 24 – 4,8)

27. Lisa Joosse – Rathcline Dream, 77,6 (31,6 – 20 – 12,4 – 12 – 1,6)

Daniel Haver – Zeb, EL

Senna van Houte – Naughty Boy, WD

Bron: KNHS