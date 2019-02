FEI enthousiast over biedingen Wereldruiterspelen 2022

De organisatie van de Wereldruiterspelen liet al sinds de eerste Wereldruiterspelen in 1990 te wensen over. Het bleek een te grote onderneming om alle zeven disciplines goed onderdak te kunnen bieden op één locatie. Daarom werd er op de Algemene Vergadering in november vorig jaar besloten het concept aan te passen en biedingen voor individuele Wereldkampioenschappen toe te staan. Op 28 februari staat de deadline van het biedproces op de planning.