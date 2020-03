FEI evalueert maatregelen om de impact van geannuleerde evenementen te beperken

De afgelopen week heeft de spreiding van het coronavirus Covid-19, de komende twee maanden een groot deel van de internationale concoursen stopgezet. In hun laatste nieuwsbrief informeert de FEI dat elk aspect van de sport wordt gecontroleerd en dat er, waar nodig is, actie zal worden ondernomen om ondersteuning te bieden aan de nationale federatie, organisatoren, atleten, ambtenaren en de hele paardensportindustrie.

De FEI herziet momenteel maatregelen om de impact van alle annuleringen van evenementen op punten van de wereldranglijst te beperken. Een mogelijke oplossing is de mogelijkheid om de geldigheidsduur van punten te verlengen, zodat ruiters geen punten verliezen tijdens de afgelaste periode. Bovendien omvatten veel van de annuleringen evenementen, waarbij rijders hun minimaal vereiste verkiesbaarheid (Minimum Eligibility Requirements, MER) voor Tokyo 2020 konden behalen. De deadline om de MER te behalen was ingesteld op 1 juni 2020, maar de FEI heeft verklaard dat ze op zoek zijn naar flexibele oplossingen – zoals het opnieuw plannen van geannuleerde evenementen en het mogelijk verlengen van de tijdlijn rond de MER zonder de eisen zelf te wijzigen.

Één geheel

Nu de eerste etappe van de Longines FEI Jumping Nations Cup Europe Division in La Baule is afgelast, zal de springcommissie de serie als één geheel beschouwen. De FEI werkt ook nauw samen met de European Equestrian Federation (EEF) aan de EEF-serie. De FEI heeft ook alle geannuleerde evenementen verzameld in hun kalender.

Bron: Worldofshowjumping